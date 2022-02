Carnaval de Veracruz 2022: ¿Qué es el entierro de Juan Carnaval? VIDEOS

La emoción ante la realización del Carnaval de Veracruz cada año está presente, sobre todo porque es uno de los eventos más populares del país, además, lo bautizaron como ‘el más alegre del mundo’, lo cual es cierto, pues si algo caracteriza a los jarochos es su alegría, su espíritu fiestero y su calidez. Si alguna vez has presenciado este evento, habrás notado que finaliza con el entierro de Juan Carnaval.

Este año la fecha del Carnaval de Veracruz podría variar un poco con respecto a años anteriores debido a la pandemia de Covid-19, puesto que se realizará del 17 al 21 junio, según informaron autoridades locales, no obstante, el entierro de Juan Carnaval es una actividad que sin duda alguna no faltará este 2022; si nunca has presenciado este tradicional ritual, te decimos en qué consiste y por qué no deberías perdértelo.

Leer más: Carnaval y Salsa Fest 2022 permitirán reactivación económica en Veracruz

Local ¿Qué es la quema del mal humor? La tradición del Carnaval de Veracruz

¿Qué es el entierro de Juan Carnaval?

El entierro de Juan Carnaval es un ritual que no puede faltar cada año en esta fiesta llena de colores, música, baile y mucha alegría. Esta agradable velada consiste en representar una parodia muy dramática y entretenida protagonizada por algún grupo de teatro local, que es acompañado por la Corte Real, quien se viste de luto e incluso llora por la muerte de Juan Carnaval (que simboliza al evento en sí).

Incluso suele leerse un testamento y algunos chistes para hacer reír al público. Es una actividad en la que la sociedad aprovecha para reírse de asuntos sociales o políticos que aquejan al mundo.

También suele ser un medio para externar las inconformidades que los veracruzanos tienen de manera sarcástica y darle un cierre muy divertido y chusco al Carnaval.

Los carnavales son fiestas 🎉que se realizan alrededor del mundo desde hace siglos, sin embargo, el primero en #Veracruz se realizó cuando el país era gobernado por Maximiliano.



Lee más: https://t.co/4onc9GsBbR pic.twitter.com/uJOAkNMLde — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) February 3, 2022

¿Cuándo se realiza el entierro de Juan Carnaval?

Se realiza al finalizar el Carnaval de Veracruz, casi siempre por la noche.

¿En dónde se realiza esta actividad?

Suele realizarse en el Zócalo de Veracruz, donde miles de personas se reúnen para despedir el evento más esperado de cada año.

Foto: Captura de pantalla | Google Maps

Entierro Juan Carnaval, un ritual tradicional: VIDEOS

A continuación, algunos videos donde es posible apreciar este tradicional ritual que ha logrado capturar la emoción de todo aquél que ha viajado hasta las bellas tierras veracruzanas para contagiarse de la alegría del carnaval.





Te puede interesar: Todo lo que debes saber del Carnaval de Veracruz 2022