Hay que divertirse responsablemente en el Carnaval: Párroco de la Catedral

Veracruz, Ver.- Hasta el momento el Carnaval de Veracruz no ha dejado afectaciones a las actividades de la catedral de Veracruz, reporta el párroco de este inmueble, Aurelio Mujica Limón.

“En lo que cabe y que solamente ha sido un paseo, el inicio fue en el zócalo y no hubo afectación en la Catedral y ahorita que los paseos ni los eventos están siendo en el zócalo, no está habiendo afectaciones a lo que son las celebraciones, el movimiento de la iglesia”.

“Solo pensamos que a la mejor el miércoles que es el entierro de Juan Carnaval, que va a ser en el zócalo a la mejor va a ser un poco, pero por lo demás no hemos sido afectados y habido cierto respeto a la zona”, dijo.

¿Qué pide la iglesia católica a los turistas que llegan al Carnaval de Veracruz 2023?

La iglesia católica pide a la ciudadanía veracruzana y a los turistas que visitan la conurbación Veracruz-Boca del Río, a divertirse sanamente.

“Son momentos de distracción para la ciudadanía y el pueblo, pero en estos momentos de distracción, es también no pasarse en otros sentidos que pase al desorden, la sana diversión es la invitación que siempre hará la iglesia, nos podemos divertir sanamente sin ofender a los demás y sin caer en excesos y sobre todo cuidando que no haya otro tipo de situaciones lamentables en la vida cotidiana, con respeto y sanamente”, invita.

Por el momento las actividades de la Catedral de Veracruz, se siguen realizando con normalidad, debido a que las actividades de las fiestas carnestolendas, en su mayoría se están registrando en la zona del bulevar Manuel Ávila Camacho, y por el momento la zona céntrica de la ciudad, se encuentra tranquila, menciona.

Sin embargo como medida de precaución, la Catedral de Veracruz, se está cerrando durante las tardes, para evitar cualquier incidente, porque comúnmente se metía la gente a querer usar los baños, incluso en estado inconveniente, refiere.

“Sobre todo porque luego se metían de manera inconveniente y luego hacían cierto escándalo, exigiendo los sanitarios y pues no eran las condiciones. Ciertamente a mí no me tocó, porque cuando yo vine era lo de la pandemia y se suspendió pero lo que se temía era eso, más bien en momento más tarde se cerraba la iglesia, se celebraba en la mañana y en la tarde ya no había servicio”, comenta.