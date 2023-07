Carnaval de Veracruz 2023: sin incidentes graves contra taxistas

Veracruz, Ver.- Hasta el momento no se reportan incidentes graves contra conductores del volante durante las fiestas de Carnaval, reporta el presidente de la Coalición de Taxistas en Veracruz, Mario Ortiz Martínez.

Si bien no se descarta que pudiesen haberse presentado algunos robos, el líder taxista señala que no habido caso de conductores lesionados o despojo de unidades durante las actividades de las fiestas del rey momo.

Menciona que sin minimizar los robos que pudieran haberse presentado y de los cuales no tiene conocimiento, el entrevistado considera que hasta el momento la fiesta ha transcurrido con tranquilidad, sin grandes temas de violencia e inseguridad.

“A mi conocimiento solo asaltos menores y digo menores sin pasar a que les roben dinero y no habido mayor situación, para nosotros es de preocupación cuando sale lesionado algún compañero o se ve despojado de su unidad, ya que para nosotros eso representa situaciones graves que en este momento no tengo conocimiento, no digo que no haya sucedido, pero no tengo conocimiento, quizá robos, pero menores que no preocupen”.

¿Cómo ha beneficiado el Carnaval a los taxistas de Veracruz?

Por lo pronto, el gremio taxista se ha visto favorecido con la celebración del Carnaval de Veracruz, pues pese la suspensión de clases en los planteles educativos por esta festividad, los trabajadores del volante han visto incrementado sus servicios aproximadamente un 40 por ciento.

“Sí hubo un incremento de visitantes que nos representó un aumento del 40 por ciento dentro del horario de fiesta, muy bueno para el sector, como son días festivos, no hay escuelas y está limitado ese servicio que para nosotros es muy importante, entonces al vernos disminuidos en ese tema se viene a compensar con el periodo del Carnaval”.

Destacó que los beneficios han sido para todos los taxistas de la conurbación Veracruz-Boca del Río, incluso Alvarado, Medellín y demás lugares aledaños.