No se presentó maltrato animal en el caso de los perros en la Riviera Veracruzana: PMA

Boca del Río, Ver.- No se presentó maltrato animal en el caso de los tres perros que se diera a conocer en redes sociales en una residencia ubicada en la Riviera Veracruzana, así lo asegura el procurador de Medio Ambiente, Sergio Cortés.

Sin embargo, se dio vista y se integró un expediente por parte de la Fiscalía Especializada en Atención a los Animales, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que deslinde responsabilidades.

¿Qué dijo la PMA sobre el caso de los perros de la zona de la Riviera Veracruzana?

En entrevista explica que tras la inspección del lugar y la entrevista con la propietaria y la parte médica de las mascotas se constató que no se trató de un caso de abandono ni de ataque entre los canes.

“Se abrió un expediente, el reporte inmediato nos decía que un perrito no puede caminar y que tiene un problema hereditario, es decir no fue un problema de golpes, solicitamos a la dueña que nos contactara con el médico veterinario que atiende a este perrito, platicamos y efectivamente se pudo constatar que esa es la causa por la cual no puede caminar”.

“El otro ataque del perrito más pequeño, aunque se ve agresivo, de acuerdo a la ficha informativa que me pasan, es que cuando uno de los perritos por alguna razón ya no reacciona, el perro más grande está desesperado y trata de moverlo, porque no se mueve y eso pudo haber sucedido porque no hay otra explicación, no fue como se manejó de manera inicial un canibalismo”, detalló.

¿Cómo se dio a conocer el caso de los perros en la Riviera Veracruzana?

Cabe recordar que en el video que se difundió en redes sociales, se puede ver un perro pastor alemán arrastrando el cuerpo de otro perro muerto en el patio de una residencia ubicada en el fraccionamiento Lomas Residencial, en la zona conocida como la Riviera Veracruzana, del municipio de Alvarado, se viralizó rápidamente en Facebook y causó indignación entre usuarios de redes sociales y vecinos de dicha zona.

Sin embargo, la autoridad ambiental insiste en que pudieron comprobar con la parte médica, que la propietaria si atiende a sus mascotas.

Autoridades insisten en que pudieron comprobar con la parte médica, que la propietaria si atiende a sus mascotas

“Ella se ve que atiende comúnmente a los animales, no es como lo mencionan que no los atiende y al tener tres perritos se ve que le gustan los animalitos”.

Lo cierto es que ya se integró un expediente y se turnó a la Fiscalía Especializada en Atención a los Animales dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que desahogue las averiguaciones y aplique la ley en caso de hallar algún delito que perseguir.

Por lo pronto, la PMA no tiene evidencia para sancionar el caso ni para asegurar los canes restantes.