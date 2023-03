Número de víctimas de regidor de Veracruz es de 16: Belem Palmeros

Veracruz, Ver.- Aunque existen tres denuncias penales que ya se desahogan en la Fiscalía en contra del regidor Sebastián “N” por presunta violencia física y sexual, el número de víctimas asciende a 16, informa la regidora priista, Belem Palmeros Exsome.

En entrevista, explica que luego de que se viralizó la denuncia de una mujer que presuntamente fue víctima de abuso sexual de parte de su compañero de cabildo, otras chicas han alzado la voz en contra del regidor del partido Morena.

Precisa que hasta el momento tres mujeres han hecho la denuncia formal ante la Fiscalía, el resto se ha estado informando para proceder, ya que hay algunas mujeres que fueron víctimas hace mucho tiempo y aunque el caso ya no podría proceder, estarían dispuestas a ser testigos para sustentar las acusaciones.

“Hasta ahora son 16 mujeres las que han alzado la voz a través de las redes sociales, de las cuales siete van a hacer las denuncias formales, las demás fueron a la Fiscalía y les comentaron que como los hechos fueron hace mucho tiempo que pueden levantar la denuncia pero que tal vez no proceda, ellas dijeron no pasa nada, pero van de testigo para sumarse a las denuncias de las compañeras, otras dos chicas me dijeron que harán la denuncia entre este jueves y viernes”, explica.

Considera que ante estas acusaciones, lo recomendable para el regidor de oposición es que se separe del cargo por ética en lo que se aclara toda esta situación.

“Lo recomendable es que se separe del cargo por ética, porque está dentro de una investigación, lo correcto es que se separe”, insiste.

La edil priista, llama al Congreso Local para que se acerquen a las víctimas y conozcan de este tema para proceder conforme a la ley.

Belem Palmeros Exsome precisa que hasta el momento, tres mujeres han hecho la denuncia formal ante la Fiscalía

Cabe destacar que entre algunas de las víctimas que ha hecho la denuncia formal, es el caso de una chica que presuntamente fue violada por el ahora regidor cuando apenas tenía 13 años.