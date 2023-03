Trabajo de autoridades, investigar acusaciones en contra de regidor; señalan

Veracruz, Ver.- Luego de que un grupo de mujeres interrumpiera la sesión de cabildo de Veracruz que se realizaba este martes para denunciar a uno de sus integrantes como presunto agresor sexual, el regidor de Morena, Daniel Martínez Lois indicó que será trabajo de las autoridades investigar tales acusaciones.

En entrevista argumentó que desconocía acerca de las denuncias en contra de Sebastián “N” y que tuvo conocimiento durante la manifestación que se realizó por parte de un grupo de mujeres que pidió la separación del cargo del presunto agresor.

¿Qué opina Daniel Martínez Lois sobre las acusaciones en contra de Sebastián “N”?

“Obviamente es un tema complicado, invito a que no se tipifique a las y los afectados por este tema creo que para eso están las autoridades para encaminarse y esperemos que sea la ley la que rija lo que debe pasar, yo no tenía conocimiento, me enteré en el cabildo y habrá que dar acompañamiento”, expuso.

Insistió en que en un principio pensó que todo era parte de difamaciones que se hacen a través de las redes sociales y que no tenían sustento, pero ahora pide que sea un trabajo de las autoridades.

“No me retracto del comentario porque yo tenia desconocimiento del tema, no me retracto de algo que no sabía, al contrario, hoy que ya tengo conocimiento de él, hay que darles trabajo a las autoridades”, insistió.

Aclaró que durante este tiempo que ha convivido con su compañero, lo considera una persona trabajadora pero que no podía decir más.

“Sí ha platicado conmigo y les puedo decir que en los dos años que lo conozco ha trabajado en temas como los que están señalando, pero hasta ahí, yo no puedo hablar mal de lo que no conozco (..) es un chavo bastante trabajador y hasta ahí”, abundó.

Cabe destacar que este martes mientras se desarrollaba la sesión de cabildo al hacer uso de la voz, un grupo de mujeres lanzó acusaciones en contra del regidor exigiendo su renuncia por presunta violación y acoso.