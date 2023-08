Jorge “N” dejó crecer la delincuencia en Veracruz, afirma gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez respondió con gráficas cuando se le preguntó sobre la decisión del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, quien otorgó una suspensión provisional al exfiscal de Veracruz, Jorge “N”, para que en una audiencia se revise y se le elimine la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal refirió que el exfuncionario tenía una “estrategia” para no combatir el delito de secuestro en Veracruz y afectar a su gobierno.

“Lo que yo pienso es que era una estrategia del Fiscal de no actuar en contra del secuestro tal como lo mandata la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que tiene una unidad de combate al secuestro, miren, es clarísimo que a partir del mes de septiembre que la Fiscal entra como encargada de despacho, empieza a disminuir y cuando ella se empieza a fortalecer trasformando la FGE, vean cómo va 88 por ciento de disminución, hay ciudades con un año sin un solo secuestro”, dijo.

De acuerdo al gobernador Cuitláhuac García, ¿qué otros delitos disminuyeron tras la salida del exfiscal Jorge “N”?

Mencionó que así como el delito de secuestro disminuyó tras la salida de Jorge “N”, sucedió con otros delitos como los homicidios.

“Vean la época gloriosa del fiscal con el Gobierno anterior y cómo fue la violencia de la espiral creciendo. Estas gráficas pertenecen a la ‘época neoliberal’, donde dejaron enraizar y se hicieron cómplices de grupos delictivos”, expresó.

Refirió que Jorge “N” presuntamente es responsable de la violencia en la entidad, ya que, aseguró, fue él quien permitió parte de los hechos delictivos, mismos que cambiaron cuando dejó el cargo.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns se negó a revelar si además de las acusaciones por presunta desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro en contra de Francisco, exchofer del exfiscal Luis Ángel, existen otras carpetas contra Jorge “N”.

“Yo siempre lo he manifestado, la justicia no se litiga en medios, y por la secrecía de la investigación, no puedo revelar más información del caso”, comentó.

Cuitláhuac García Jiménez fue cuestionado sobre la decisión del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Veracruz, al otorgar una suspensión provisional al exfiscal Jorge "N" | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El Juez Federal fijó como fecha el 16 de agosto del 2023 para cambiar la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa al exfiscal de Veracruz, Jorge “N”.