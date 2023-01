¡Que no quede impune! Son 8 años de asesinato de Moisés Sánchez

A ocho años del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, ocurrido el 2 de enero de 2015, su hijo Jorge Sánchez, familiares y amigos acudieron a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) para recordar que no hay avances en las investigaciones ni hay justicia.

Como acto simbólico realizaron una proyección de imágenes, sobre la fachada de la FGE, de su padre y otros periodistas asesinados en Veracruz y acusó que, pese a los cambios de administraciones estatales, la impunidad sigue en este caso.

El también integrante de la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos acusó que como el de su padre, hay casos que se siguen repitiendo, lo que motivó la conformación de esa red porque no hay respuesta de las autoridades y por el contrario existe negación.

Proyectaron imágenes de periodistas asesinados en la FGE | Foto: David Bello

“No sé si recuerden, pero hace algunos meses al presidente de la República le preguntaron sobre el caso de mi padre y dijo que eso ya no pasaba, que ya no hay impunidad. La pregunta es, entonces todas las familias qué seguimos en la lucha, ¿qué somos? Porque al final de cuentas no se ha alcanzado la justicia”.

Denunció que, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no hay un interés real de resolver este asunto “y no tiene que ver con la política o partidos. Eso sucedió en 2015 cuando estaba el partido rojo en turno, posteriormente en el partido azul y hoy con este partido no hay un cambio real”.

Recordó que cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tomó el cargo dijo que las investigaciones no avanzaban por el fiscal que estaba y que, a pesar del cambio de fiscal, la situación no ha cambiado.

Ya pasaron varios años y los casos siguen en la impunidad y creo que eso no se debe olvidar

Señaló que en su momento el gobernador dijo que estaría “como cuchillito de palo” para dar celeridad a la investigación y que al pasar los años es claro que ese “cuchillo no tiene filo ni hace casquillas porque no se ha movido nada”.

Recordó que el día de su desaparición, su padre fue levantado por al menos siete personas armadas que llegaron a su domicilio ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, lo sacaron con violencia y más tarde lo asesinaron.

A ocho años de lo ocurrido, Jorge Sánchez dio a conocer que, de las cuatro personas detenidas en su momento por su presunta participación en este crimen, solo uno se mantiene en prisión y el ex alcalde de Medellín, Omar “N”, considerado como autor intelectual, sigue prófugo.

Expuso que, en el caso de los policías que habían sido sentenciados por homicidio lograron apelar la sentencia y el juez determinó que se habían violentado sus derechos por haberlos arraigado de manera ilegal, por lo que fueron sentenciados por incumplimiento de un deber legal, lo cual fue controvertido por la familia de Moisés.

“Fueron detenidas cuatro personas, pero de todas solo uno está sujeto a proceso; dos ya tuvieron que salir por cambio de sentencia y el ex escolta del alcalde. El alcalde Omar está prófugo, es considerado el autor intelectual, pero la Fiscalía no tiene ningún avance, solamente llena expedientes, son 38 tomos de los cuales es meramente paja, gira oficia a la SSP, a otras dependencias, le responden y así van llenando el expediente, de puro oficio”, abundó.