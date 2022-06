Recuento del caso Montserrat: desde el feminicidio en Veracruz hasta la captura de Marlon 'N'

Ya pasó más de un año de la muerte de Montserrat Bendimes, joven veracruzana que falleció en un hospital tras presentar severas lesiones que la llevaron a la muerte el 23 de abril del 2021.

Y este 3 de junio fue detenido el presunto agresor Marlon “N” por agentes de la Policía Ministerial y puesto a disposición de un juez en el distrito judicial de Veracruz.

Desde la muerte a la detención del joven, los niveles de protestas han escalado a nivel nacional, incluso ya fue presentada la iniciativa de Ley Monse ante el Congreso Local por la diputada local, Anilú Ingram. Así que aquí te damos el recuento del caso.

Recuento del feminicidio de Montserrat Bendimes

Montserrat Bendimes Roldán era estudiante de la Universidad del Valle de México, en el campus ubicado en Boca del Río. Fue el pasado 17 de abril de 2021 cuando fue hospitalizada en un nosocomio privado debido a una golpiza que presuntamente su novio le propició en su domicilio. Allí la revisaron y le informaron a sus familiares que tenía varias fracturas, en el cráneo, cuello y brazos, además de hematomas en distintas partes de su cuerpo.

Así te queríamos ver desde el primer día, desde el día que nunca debió pasar.#JusticiaParaMonse pic.twitter.com/DIyttcD2Tz — Las brujas del mar (@brujasdelmar) June 3, 2022

La joven permaneció 6 días en el hospital. Lamentablemente perdió la vida el 23 de abril de 2021, pues los doctores no pudieron hacer nada para salvarla, pero antes de partir Montserrat alcanzó a susurrarle a su madre: "Fue Marlon".

Tras la trágica muerte de la veracruzana, su mamá utilizó las redes sociales para pedir justicia e hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que detuvieran al culpable. La misma noche en que falleció Monse, familiares y amigos realizaron una marcha, que sería la primera de muchas más.

Se hicieron virales las imágenes de Marlon ‘N’

Se generó una fuerte campaña para dar con el responsable de la muerte de Monse; en redes sociales se viralizaron fotografías con su cara para que fuera más fácil identificarlo, incluso con caras con barba o sin pelo para reconocerlo mejor.

Incluso las autoridades de la FGE ofrecieron una gran recompensa para quien brindara información del sujeto. En el mes de mayo de 2021, autoridades procedieron al cateo de una de las residencias de la familia de Marlon "N", no obstante, no encontraron nada y no hubo detenidos.

Seis meses del feminicidio

Se creó la cuenta de Instagram @justiciaxmonse, en la cual familiares de la joven recordaron su muerte y continuaron exigiendo justicia a 6 meses de su feminicidio.

“A seis meses de tu partida te recordamos por quien fuiste y no por cómo te nos arrebataron. Monse, una chica extraordinaria, divertida e inteligente; una mujer que amó con su corazón entero a todos los que le rodeaban. Te extrañamos muchísimo. #JusticiaParaMonse”, se lee en un post de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Justicia para Montse (@justiciaxmonse)

Varios colectivos feministas se unieron para pedir justicia por Monse, entre ellos ‘Colmena Verde’ quien publicó la foto del presunto feminicida, misma que Cecilia Roldan, madre de la joven compartió, además del colectivo Las Brujas del Mar.Qué pasó con los padres de Marlon ’N’?

Detienen a los padres de Marlon “N”

El 5 de noviembre de 2021, Diana Elizabeth ‘N’ y Jorge Ignacio ‘N’, padres de Marlon ‘N’, fueron detenidos por su presunto encubrimiento en el feminicidio de Montserrat Bendimes.

Pasaron 200 días para que ambos quedaran a disposición de las autoridades por el delito de presunta complicidad. Días después de su detención, un juez de control ordenó recluir por separado en los penales de Tuxpan y Coatzacoalcos a Jorge “N” y Diana “N” con el objetivo de impedir que hubiera algún contacto entre ambos.

Iniciativa “Monse” por Las Brujas del Mar y Anilú Ingram

El pasado mes de marzo del año en curso, colectivos feministas presentaron públicamente la ‘Iniciativa Monse’, con la cual buscan modificar el Código Penal de Veracruz y sancionar a todos los que encubran a un hombre acusado del delito de feminicidio.

Y fue este 2 de junio que ante el pleno del Congreso del Estado de Veracruz que la diputada local por el PRI, Anilú Ingram, presentó la iniciativa de Decreto que reforma los artículos 26, fracción II, 345 párrafo primero y la fracción II; y deroga la fracción III del artículo 345 del Código Penal.

Actualmente el Código Penal local establece en su artículo 345 excepciones en las causas de no incriminación, en especial al encubrimiento por parientes o personas allegadas. Es decir, sí una persona que es familiar hasta en quinto grado, o incluso, si es su amigo, compadre, vecino, o le tiene respeto a un presunto delincuente, pueda ser no incriminada por encubrirlo para que escape. Incluso se pueden alterar las pruebas para lograr este fin, acto que se pretende evitar con dicha modificación a la ley.

La iniciativa de Ley Monse tiene por objeto reformar el párrafo primero del artículo 345 y quitar una posible contradicción con el artículo 347 referente a las sanciones para aquellas personas, sin importar parentesco, que destruyan o modifiquen la escena de un crimen, ocultando efectos, objetos o instrumentos del delito.

También propone la derogación de la fracción III del artículo 345, la cual es tan genérica que cualquier persona podría argumentar el sentir amor, respeto o amistad, sin que esto existiera en la realidad y quedarían estos supuestos sentimientos a interpretación, lo que genera redes muy amplias de apoyo a presuntos delincuentes, como sucede en los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios.

Los videos y la detención

El pasado lunes 16 de mayo, Marlon “N” reapareció con un polémico video en el cual afirmó que "La muerte de Montse fue un accidente". Tras difundirse el clip, los familiares de Montserrat Bendimes y colectivos se pronunciaron al respecto y expresaron que seguirán pidiendo justicia.

Nadie sabe qué pasó ese día

Como estaba Monse y como estaba yo

Solo hablan de lo que ignoran

La desinformación y linchamiento es lo que saben hacer — Marlon Botas Fuentes (@MarlonBotasF_) May 16, 2022

Además presentó un video en un medio nacional excusándose del caso y pidiendo a la Fiscalía de Veracruz que liberara a sus padres para entregarse y negociar. No obstante, el propio gobernador de Veracruz Cuitláhuac García expresó que “no se negocia con feminicidas”.

Tras el regreso a las redes sociales se hicieron cateos en distintos domicilios de Veracruz, pero fue hasta el del 2 de junio en Mérida, Yucatán, que las autoridades estuvieron “más cerca de la detención”.

Y este 3 de junio se dio a conocer que Marlon “N” había sido detenido por agentes ministeriales. Al respecto surgieron dos versiones, una de agentes ministeriales que sostiene que se entregó esta tarde en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en esta capital y la otra, respaldada oficialmente por la FGE, que señala que fue capturado tras el cateo realizado ayer en una casa de su abuela en Mérida, Yucatán.

Policía ministerial detiene a Marlon “N” tras cateo en la casa de su abuela en Mérida, Yucatán

La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns informa, que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Marlon “N”, pic.twitter.com/qlMgjQQqkC — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 3, 2022

Sobre la detención, la vocera de la colectiva Brujas del Mar, Arissu Unda Garza advierte que darán seguimiento del caso para alcanzar la justicia a pesar de que nada devolverá a la joven de 20 años.

En su opinión la filtración del video de Marlon “N” en medios nacionales resultó contraproducente para él ya que esto generó la movilización de las autoridades de la Fiscalía para dar con su paradero, al parecer mediante una coordinación de autoridades de Veracruz con Yucatán.

No quiere decir que con su detención aquí ya se acabó todo esto apenas comienza”, agrega. Comenta que una vez que fue notificada de la detención de Marlon “N” se comunicó con los padres de Montserrat para reiterarles todo el apoyo para lo que vendrá. “Le mande mensaje a la mama de Montse porque esto apenas empieza y le mando fuerza para este proceso que viene, este nuevo paso de la lucha que han sostenido desde el primer día”, expresa.

