Congreso respetará resolución de la Fiscalía en tema de Sayula; los detalles

El diputado secretario de la Comisión de Gobernación, Paul Martínez Marie, aseguró que respetarán la resolución de la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno al conflicto registrado de Sayula de Alemán, ya que al poder Legislativo no le corresponde definir quién tiene la razón o no.

En entrevista, indicó que el Congreso local es un ente conciliador, por lo que se actuará conforme a la resolución de la Fiscalía. Destacó que el cuerpo edilicio de Sayula de Alemán fue atendido el martes pasado por la Comisión de Gobernación del Congreso local, donde les hicieron entrega de un concentrado de los oficios, “se les escuchó, platicamos con ellos, dijimos que vamos a revisar lo que nos están presentando y ya estaremos informando lo que sucede”, expuso.

En ese sentido destacó que aunque el Congreso no había mandado a llamar a los ediles de Sayula, el tema nunca se quedó en el olvido, puesto qué hay denuncias y estas siguen su curso normal, “donde nosotros somos respetuosos y no tenemos que intervenir en esas denuncias, porque es otro poder el que se encarga en atenderlas. No somos una entidad investigadora y determinar quién tiene la razón o no”.

Refirió que el Congreso del Estado sólo le atribuye recibir la documentación, escuchar a los ediles y revisar a detalle los documentos que les otorgaron, “hay muchas actas de Cabildo las que presentaron y con base en eso vamos a determinar”.

Precisó que al Congreso no corresponde resolver el conflicto, ni emitir un dictamen al respecto, porque tampoco se está solicitando, “somos una unidad conciliadora, lo hemos hecho con varios municipios, no solamente con el de Sayula que ayer tocó el turno de atender a los ediles presentes”.

En torno a la desaparición de poderes comentó que el Cabildo de Sayula de Alemán no expresó nada a la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, “sólo fue el tema de los documentos que han ingresado, incluso les explicamos que las denuncias que han turnado, deben seguir su curso y nosotros, en caso de exigir alguna resolución por parte de alguna autoridad, entonces tendríamos que acatarlo”.

Puntualizó qué hay denuncias por la falta de pago y aguinaldo, sin embargo en este caso corresponde a la Fiscalía del Estado resolver, ya que hubo un problema de violencia, en alusión a la agresión física que se registró en días pasados, donde un grupo de personas arremetió en contra de los trabajadores que se encontraban en paro.

Cuestionado sobre si la Secretaría de Gobierno podría intervenir en el tema, insistió que en este caso corresponde a la Fiscalía General del Estado, puesto qué hay denuncias interpuestas, “desconozco si hay ingobernabilidad en ese municipio, no tenemos las pruebas para decir que ingobernabilidad, hay que dejarlo en claro, no se habla de ingobernabilidad”.