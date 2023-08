Toman instalaciones del CBTIS 124 en Veracruz ante falta de documentación

Veracruz, Ver.- Desde las primeras horas de ayer lunes, padres de familia mantienen tomadas las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 124, ubicado en Tarimoya, de esta ciudad para exigir la remoción del director plantel por ineficiencia en sus funciones.

¿Por qué piden la destitución del director del CBTIS 124 en Veracruz?

De acuerdo a los quejosos, hace tres años el plantel les ofreció el título de la carrera de Enfermería Técnica a los estudiantes, sin embargo, una vez que concluyeron sus estudios sólo recibieron el certificado de bachillerato, pero no el de la carretera técnica.

Te puede interesar: SEV instala centros de acopio para damnificados de Zongolica

“Somos madres de familia que estamos luchando desde hace dos años, porque nos ofrecieron en el CBTIS 124 la carrera de Enfermería en Técnico, pero resulta que desde ese tiempo estamos batallando con el director. Él nos decía que no pasaba nada y que iban a salir bien y resulta que llegamos a concluir el ciclo y resulta que salimos sin documentación. El único que nos dieron fue el certificado de Bachillerato pero no del Técnico en Enfermería, eso fue lo que el plantel nos ofreció y lo que no están dando”, acusa la señora Leticia Mayin, una de las madres de familia afectadas.

Local ¿Estudiantes ya no quieren entrar a la UV? Te contamos

Los padres solicitaron la destitución del director del plantel, porque no ha hecho nada por certificar la carrera de Enfermería en Técnico y únicamente un grupo de maestros realiza esfuerzos, acudiendo a cursos para que la escuela logre la certificación.

Explica que ante la falta de certificación de la carrera tampoco han podido realizar sus prácticas profesionales y servicio social, lo cual es parte de su profesionalización.

“También nos hace falta las practicas, porque se hacen desde el tercer semestre, cosa que los jóvenes no tuvieron, el servicio social se hace después de que concluyen y tampoco lo hicieron, ¿por qué?, porque no tenemos certificado de esa carrera y al no estar certificada no nos permiten hacer nada de eso”.

¿Cuántos jóvenes son afectados por la falta de dicho certificado?

Los afectados son alrededor de 100 alumnos, pero suman más de las pasadas generaciones. Se trata de jóvenes entre los 17 y 19 años.

“Hay dos generaciones atrás también afectadas y los chicos ya se cansaron de esperar que hubiera resultado y pues se fueron a trabajar, unos de soldadores. Hay una chica de la generación 2013 que está a la espera de que le den servicio social para que pueda continuar con la carrera técnica”, dijeron.

Leer más: Vigila la SSP escuelas de la entidad veracruzana para prevenir robos

De acuerdo a los padres de familia, sólo recibieron el certificado de bachillerato, pero no el de la carretera técnica | Foto: Cortesía | Lizbeth Inclán

Advirtieron que la escuela seguirá tomada hasta que den una respuesta a esta problemática.

“Muchos padres ya no les da para mandarlos a la universidad, les truncaron sus sueños, porque teniendo tres años de servicios, porque no tienen ni un papel que avalen que estudiaron enfermería, estamos peleando que nos entreguen la documentación”, concluyó.