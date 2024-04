Colectivos de personas desaparecidas impugnaron 42 recomendaciones que FGE no recibió, revela CEDH

Veracruz, Ver. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez dio a conocer que en el tema de personas desaparecidas un total de 42 recomendaciones no han sido aceptadas por la Fiscalía General del Estado por lo que los colectivos impugnaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Durante el acompañamiento que dio la dependencia a las integrantes del Colectivo Dignidad y Justicia, expuso que en cuanto a las quejas presentadas por los colectivos de búsqueda se han emitido las recomendaciones pertinentes a la autoridad, que en este caso es la Fiscalía.

Sin embargo, aclaró que la autoridad puede o no aceptarla y en este caso no han sido aceptadas alrededor de 42.

“Efectivamente, como saben se trata de una recomendación, la autoridad puede o no aceptarla, en el caso de que no sea aceptada los familiares de la persona desaparecida tienen derecho a impugnar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es el caso de todas las recomendaciones que no han sido aceptadas por la Fiscalía General, que son alrededor de 40, 42 recomendaciones”, dijo.

Explicó que las familias tienen derecho a impugnar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Ahora mismo están siendo objeto de análisis por la CNDH a través del recurso de impugnación, unas están ya en el proceso de impugnación y las otras están en término para ser aceptadas, en caso de no serlo se ejercerá el recurso de impugnación”, agregó.

Aclaró que como CEDH siempre ha estado del lado de los grupos vulnerables como los colectivos de familiares desaparecidos a través de la gestión, el apoyo y acompañamiento de sus solicitudes.

“Tratamos de ser útiles y efectivamente no solo obtener presencia sino ayudarlos en los trabajos que hacen, de eso se trata, en el marco de nuestra competencia cumplimos con la función que tenemos encomendada que es acreditar si hubo vulneración de derechos humanos”, puntualizó.

Finalmente, sobre el caso de Brando en el municipio de Lerdo de Tejada donde ya se han presentado detenciones, la funcionaria estatal señalo que existe una queja por presunta violación de derechos humanos.

“No puedo adelantar absolutamente nada, nosotros estamos integrando la queja, nuestra integración por supuesto que ha avanzado, lo que haga la Fiscalía es otra, la Fiscalía investiga el delito nosotros investigamos violaciones a los derechos humanos, somos un trabajo independiente que tiene puntos de coincidencia pero no podría emitir ninguna opinión en tanto el caso está bajo nuestro conocimiento”, dijo.