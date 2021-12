Celebra Movimiento Ciudadano elección extraordinaria en Amatitlán

Movimiento Ciudadano (MC) celebró la decisión de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular las elecciones del municipio de Amatitlán debido a que la candidata ganadora rebasó el tope de campaña.

Al respecto, Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz recordó que en total serán cuatro los ayuntamientos veracruzanos en los que habrán elecciones extraordinarias y consideró que se trata de una nueva oportunidad de tener “unas elecciones limpias que no estén plagadas de inconsistencias y de inequidad” “Nosotros lo celebramos porque es un tema que el tribunal ya había resuelto, que se tardó el INE en resolver pero que ya con el dictamen en firme nos dan la razón”, dijo.

Por su parte, Luis Donaldo Camacho Merino, excandidato a la alcaldía de Amatitlán destacó que aunque la determinación de los togados se dio por el rebase en los gastos, se dieron más irregularidades durante la campaña y jornada electoral. Reconoció que, al no haberse acreditado ninguna irregularidad en su contra, está en condiciones e volver a buscar la alcaldía. “No hay nada en la ley que nos imposibilite”, dijo.

Camacho Merino dio a conocer que la candidata a la alcaldía de la coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, Alma Rosa Clara Rodríguez, gastó un 18 por ciento más de recursos que el resto de los candidatos y que convocó a un evento masivo “con un artista que los demás no podemos pagar”. “Nelson Kanzela fue a Amatitlán a ilusionar por ahí a la gente y a generar un piso no parejo para los candidatos que no teníamos recursos para espectáculo de tal magnitud”.

El exabanderado de Movimiento Ciudadano recordó que la candidata que habría obtenido el triunfo era síndica del ayuntamiento y operó con su equipo a su favor durante las elecciones.