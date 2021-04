Centro de rehabilitación física pide apoyo para evitar el cierre definitivo por falta de dinero

Veracruz, Ver.- Por falta de recursos económicos el Centro de Voluntarios y Rehabilitación ubicado en la ciudad de Veracruz podría cerrar sus puertas después de 37 años de funcionamiento y apoyo a la población de escasos recursos, informó su directora Virginia López Hernández.

En entrevista explicó que durante todo este tiempo se han sostenido a base de donaciones de la sociedad civil y algunos organismos sin embargo con la crisis económica derivada de la pandemia por el Covid-19 las aportaciones han disminuido gravemente y ya no se cuentan con los recursos para mantener el lugar.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Indicó que en la actualidad atienden una población de 39 personas en su mayoría niños con parálisis cerebral y otras discapacidades y algunos que ya son adultos y que empezaron sus terapias desde pequeños

En el centro se ofrecen terapias de lenguaje, aprendizaje ocupacional, estimulación temprana, se cuenta con un cuarto de estimulación sensorial y tina para terapia física.

También se atiende a la población con eventos vasculares cerebrales a los que se les cobra una cantidad simbólica porque en su mayoría acude gente de escasos recursos.

“Actualmente la situación de este lugar es crítica porque se ha mantenido a base de donativos, del apoyo de la sociedad veracruzana, el patronato trabaja desde hace años y cada vez es más difícil, desde hace un año que no nos llega ningún donativo y entendemos que la pandemia del Covid-19 fue algo totalmente inesperado y nosotros ya no contamos con dinero, cobramos algo muy simbólico y en algunos casos no se cobra nada”, dijo.

Mencionó que en este centro de asistencia ubicado en las calles de Miguel Ángel de Quevedo 3801 entre López Velarde y Urbina trabajan un total de 7 personas y varios colaboradores desde médicos, terapeutas, neuropediatrías y especialistas en el área física.

La entrevistada pidió a la sociedad apoyar al Centro de Voluntarios y Rehabilitación para que puedan seguir prestando su servicio a los niños con alguna discapacidad.