Informe revela cifras de homicidios contra comunidad LGBT+ en Veracruz

Desde 2019 hasta el 7 de abril de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado 34 carpetas de investigación por el delito de homicidio cometido contra personas LGBTI+ en la entidad veracruzana.

Según un informe de transparencia, la FGE registró dos carpetas de investigación en 2019, 14 en 2020, 8 en 2021, 7 en 2022 y, entre enero y el 7 de abril de 2023, se abrieron tres carpetas de investigación por homicidios motivados por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas.

¿Qué sector es el más afectado por homicidios?

La información oficial detalla que, de los 34 asesinatos cometidos contra personas LGBTI+, la mayoría, 25 casos, corresponde a personas gay, 4 casos corresponden a personas travesti, tres personas son transexuales, una persona es lesbiana y una persona es transgénero.

En este mismo periodo, la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, dedicada a documentar las muertes violentas en contra de las personas LGBTI+ en el país, registró un total de 72 asesinatos ocurridos en el estado de Veracruz.

En comparación con los casos documentados por la organización civil, las denuncias registradas por la FGE representan sólo el 47 por ciento de los crímenes de odio registrados.

El nuevo informe “Los rastros de la violencia por prejuicio: Violencia letal y no letal contra personas LGBTI+ en México, 2022”, realizado por la organización Letra S, destaca al estado de Veracruz como una de las cuatro entidades con más crímenes de odio registrados durante ese año.

¿Qué entidades son las más peligrosas?

El estudio refiere que de las 32 entidades del país, se identificó que en al menos 24 de ellas se registró el asesinato de una o varias personas LGBTI+.

Lo anterior, destaca el informe, no quiere decir que en el resto de las entidades no hayan ocurrido casos, “suponemos que muchos de ellos no fueron cubiertos por medios de comunicación o denunciados en redes sociales”.

Asimismo, el informe reporta que durante 2022, por primera vez en varios años, Veracruz no es la entidad con mayor cantidad de casos. El estado de Oaxaca ocupa el primer lugar con un total de 11 asesinatos registrados, seguido por Veracruz con 10, Chihuahua con 9 y el Estado de México con 7.

En 2022, se registraron al menos 87 muertes violentas de personas LGBTI+ en el país por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género. Esta cifra representa un aumento en relación con los años anteriores, 78 para 2022 y 79 para 2021.

Al respecto, la organización Letra S admite que la cifra real es mayor, “este informe reporta un subregistro de personas LGBTI+ asesinadas durante 2022. La cifra real se aproximaría a las 200 víctimas de homicidio durante ese año”.

Según el análisis de los casos, se detectó que las entidades con mayor cantidad de mujeres trans asesinadas son el Estado de México con 6 casos y Jalisco y Oaxaca con 5 cada uno.

En el caso de los hombres gay, Veracruz y Puebla reportan la mayor cantidad de casos con 4 y 3, respectivamente. Chihuahua destaca como la entidad con mayor registro de mujeres lesbianas asesinadas con 5 casos.

¿Cuáles son las líneas de investigación?

De acuerdo con la información recabada por la organización Letra S, de las 87 muertes violentas de personas LGBTI+ en el país, sólo en 27 se dieron a conocer las líneas de investigación que seguirían las fiscalías en sus carpetas registradas.

Se menciona que, para el resto de los casos (60), sigue siendo una incógnita la postura tomada por las autoridades y las rutas de investigación que están siguiendo.

De los 27 casos mencionados, en 12 de ellos se calificó como homicidio simple el hecho punible. Durante 2021, el feminicidio fue retomado como principal línea de investigación para investigar el asesinato de mujeres LBT (Lesbianas, Bisexuales y Trans) en cinco ocasiones, y para 2022 esta cifra aumentó a siete casos.

“Es pronto para afirmarlo, pero es posible que nos encontremos ante un progresivo aumento de esta línea de investigación, posiblemente como muestra de que la lucha por el reconocimiento de las identidades de género trans está surtiendo un efecto paulatino en las instituciones de procuración de justicia”, apunta el informe.

En el contexto de discriminación generalizada en que viven las personas LGBT+ en México, el asesinato figura como la expresión más extrema de dicha discriminación.

Sin embargo, el homicidio no es la única expresión de violencia que puede padecer una persona de la diversidad sexual, ya que los incidentes violentos abarcan desde agresiones verbales, amenazas, insultos y golpes, hasta el abuso sexual y las detenciones policiacas arbitrarias.