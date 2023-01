¿Te han atacado con arma de fuego o punzocortante? Clínicas tienen registro

Entre enero del 2019 y diciembre del año pasado 11 mil 945 veracruzanos y veracruzanas recibieron atención médica en espacios de salud pública por heridas causadas por armas de fuego o punzocortantes.

De acuerdo a los datos generados con los reportes de las clínicas y centros de salud, las personas fueron atendidas por presentar alguna lesión causada específicamente para dañarlas.

¿Cuántos hombres y mujeres recibieron atención por armas de fuego o punzocortantes?

En las cifras se señala que durante el 2019 se registraron 3 mil 104 atenciones, de las cuales 2 mil 232 fueron para hombres y 782 para mujeres. Durante el 2020 el número de atenciones fue de 2 mil 832, correspondientes a 2 mil 132 de hombres y 700 de mujeres.

Llaman a prevenir para evitar lesiones con arma blanca

En el 2021 la cifra de atenciones médicas a causa de estas heridas fue de 3 mil 153, de éstas 2 mil 308 correspondieron a hombres y 845 a mujeres. Mientras que el año pasado la cifra fue de 2 mil 946 personas, 2 mil 203 hombres y 743 mujeres.

Según la información de la dependencia las causas principales que provocan una herida en casa se debe al contacto de manos y pies, generalmente, con objetos cortantes o punzantes que producen cortes.

Detalla que estas heridas, sin ser graves, ocurren con demasiada frecuencia y se deben principalmente a: Dejar objetos cortantes o punzantes al alcance de los niños, no guardar los objetos cortantes o punzantes una vez que han sido utilizados, no utilizar una protección que impida el contacto directo con el elemento de corte (rejilla de ventilador, funda de cuchillo), no haber reparado o desechado aquellos objetos que con el uso se han convertido en parcialmente cortantes y situar plantas punzantes en zonas poco visibles y al alcance de los niños.

En lo que respecta a las armas de fuego se señala que deben guardarse descargadas y en lugares bajo llave (armeros).

Para prevenir este tipo de heridas se recomienda: proteger, alejar o eliminar en lo posible del alcance de los niños aquellos objetos que presenten superficies o aristas vivas (cuchillos, aspas de ventilador, trituradora, cuchillas de afeitar, agujas de coser o de punto, tijeras); colocar las herramientas en cajones con las puntas o elementos cortantes hacia dentro; revisar y eliminar platos y vasos rotos o descantillados; y colocar las plantas punzantes en lugares visibles y fuera del alcance de los niños.