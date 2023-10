Ciudadanos expuestos a robos en Veracruz; denuncian falta de patrullajes

Comerciantes y vecinos de la zona centro de la ciudad de Veracruz, padecen de robos constantes que los ha llevado a reforzar medidas de prevención y mejorar la comunicación entre ellos para cuidarse unos a los otros.

Recientemente, el presidente de la Canaco-Servitur, Edi Alberto Martínez, dijo que la falta de patrullaje de la zona centro de la ciudad y las colonias alrededor, era uno de los motivos del aumento en robos y asaltos.

¿Qué opinan vecinos sobre la falta de patrullajes en Veracruz?

Orfilia Calderón Pérez, comerciante de la colonia Centro, platica como en los últimos cuatros años ha sido víctima de la delincuencia, sufriendo un robo por año y siendo testigo de otros más en la vía pública ante los escasos patrullajes en la zona donde habita y tiene su negocio de antojitos.

Desde robos en vía pública hasta casi habitación y a comercio es lo que prevalece en este punto de la ciudad, señala.

“Casi cada año me he estado viendo afectada, de hecho en la madrugada a veces pasan pidiendo auxilio porque muchachas que les roban el teléfono y la presencia policial ni se ve. Los llama y también nada o llegan tardísimo”, comenta.

Ana Sacramento, vecina de la colonia Centro, confirma la versión del representante de los empresarios, ya que afirma que es muy raro que pueda verse una patrulla en la zona y cuando han requerido un servicio tarda mucho en llegar.

Señala que también se han organizado los vecinos para poder cuidarse unos a los otros.

“Los patrullajes no hay, si acaso pasará una patrulla ya casi oscureciendo, pero en el día no pasa nadie, de día, de noche han robado, la verdad no se ve seguridad, son robos a casa habitación y transeúntes, aquí ya nadie se salva”, dice.

Desde robos en vía pública hasta casi habitación y a comercio es lo que prevalece en este punto de la ciudad | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Ante inseguridad, vecinos se organizan

Por su parte, Sara Enríquez, vecina de la colonia 21 de Abril, ubicada en la zona céntrica de la ciudad, afirma que en calles del lugar se registra por lo menos un robo por día.

Atribuye la situación a la falta de vigilancia, pero también al abandono de propiedades que sirven de refugio a los asaltantes.

La inseguridad los ha obligado a buscar soluciones con reuniones entre vecinos, con quienes se organizan para contratar a personas que limpian terrenos baldíos y colocar cámaras de vigilancia en algunas casas.

“Todos los vecinos nos apoyamos en la manera en la que mandamos a chapear los terrenos baldíos… en una vivienda abandonada que está aquí cerca también la usan para esconderse y hasta para quemar el cable que se roban de las casas”.

Debido a la falta de vigilancia, los vecinos han optado por cerrar sus casas desde temprano | Foto: Ilustrativa / René Corrales | Diario de Xalapa

Marco Antonio Ocampo, comerciante de la colonia 21 de Abril, narra que ante la falta de patrullaje, algunos vecinos decidieron realizar rondines por su cuenta, logrando hasta ahora atrapar a un ladrón.

Sin embargo, debido a la tardanza de una hora y media de la policía a la que llamaron en ese momento y cansados de los robos diarios, decidieron golpear y amarrar al ladrón, quien finalmente no fue detenido.

En su caso, ha optado por cerrar temprano su negocio y poner protecciones para evitar asaltos.

“Todos los días hay robos, a cada rato, a casas y comercios. Yo a las 7:00 de la noche cierro mi negocio y me encierro, por cuestiones de seguridad, no patrullan, aquí se puede pasar todo el día y no pasa ninguna patrulla, lo peor es que les llamas y tampoco vienen”.

Orfilia Calderón platica cÓmo en los últimos cuatros años ha sido víctima de la delincuencia | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa José Alfredo Veliz confirma la falta de patrullaje, pero también que ha sido testigo de los robos a casa habitación | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa Sara Enríquez afirma que se registra por lo menos un robo por día | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Se protegen como pueden

Rosa Domínguez, comerciante de la colonia Unidad Veracruzana, ubicada también en el mismo sector, señala que en su colonia cada quien se protege como puede de los robos y asaltos. Eventualmente se comunican entre vecinos para alertar cualquier situación anomalía.

Como en los casos anteriores, señala que es como si no existieran para la policía, porque no hay patrullaje. “Aquí en la esquina sí los han asaltado, ahí han llegado a asaltar al comercio y ya por ahí a quien esté”, dice.

José Alfredo Veliz Cortés, vecino de la colonia Unidad Veracruzana, confirma la falta de patrullaje, pero también que ha sido testigo de los robos a casa habitación, pues como carpintero ha tenido que acudir a las casas de sus vecinos para realizar reparaciones en las puertas.

Algunos vecinos decidieron realizar rondines por su cuenta, logrando hasta ahora atrapar a un ladrón | Foto: Ilustrativa / Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Señala que debido a la falta de vigilancia, los vecinos han optado por cerrar sus casas desde temprano y no salir a la calle, salvo que se trate de alguna situación de urgencia.

En ese sentido, hace el llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto y reforzar la vigilancia. “Yo he ido a componer puertas en las casas de mis vecinos porque se les meten a robar y vienen a contratar mis servicios para hacer las reparaciones, sobre todo a viviendas, a negocio el que roban muy seguido es al Oxxo que está aquí en la colonia, que ya es cliente, incluso ese Oxxo tiene cortina de metal que bajan cuando dan las 8:00”, dice