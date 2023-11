Transformación o Corrupción; Claudia Sheinbaum realiza mitin en Medellín

Medellín, Ver.-En un mitin realizado en el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno de Medellín de Bravo, la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó su compromiso con la Cuarta Transformación y su respaldo a Rocío Nahle, recientemente designada como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

¿Por qué eligió Claudia Sheinbaum a Veracruz para comenzar su campaña?

Sheinbaum explicó que eligió Veracruz como punto de inicio de su campaña debido a su deseo de respaldar a Nahle y subrayó que su aspiración no es regresar el gobierno al poder económico, sino mantenerse fiel a los principios fundamentales de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

"Vengo a comprometerme con el pueblo veracruzano porque creo en la transformación, no en la corrupción. El próximo año, el país tendrá la oportunidad de decidir entre seguir por el camino de la transformación o regresar al pasado. La decisión es clara: transformación o corrupción", enfatizó la precandidata.

¿Cuál es la visión de Claudia Sheinbaum para México?

Sheinbaum compartió su visión de un México donde todos los niños y niñas del país tengan acceso a becas desde la primaria hasta la secundaria, así como la garantía de acceso a la universidad para todos los jóvenes.

Además, reiteró su compromiso de reactivar el tren de pasajeros en el país, continuando con el proyecto iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró su compromiso de reactivar el tren de pasajeros en el país | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

"Queremos enlazar el tren México-Veracruz-Coatzacoalcos con el tren maya y el tren interoceánico, creando una red ferroviaria que impulse el desarrollo económico y la conectividad en todo el país", afirmó Sheinbaum.

Con un llamado a la participación activa de la ciudadanía, la precandidata concluyó su discurso con la esperanza de construir un México más justo y próspero, donde los principios de la Cuarta Transformación se consoliden para el beneficio de todos.

¿Quiénes estuvieron en el inicio de la precampaña de Claudia Sheinbaum?

En el arranque de precampaña estuvieron presentes, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles; Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena; Benjamín Robles, diputado federal del PT; Manuel Huerta, coordinador del federalismo en Veracruz; Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, secretario general del PVEM en Veracruz y Ramón Díaz Ávila delegado del Comité Nacional del PT.

La precandidata concluyó su discurso con la esperanza de construir un México más justo y próspero | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Cabe mencionar que también asistió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien se abstuvo de subir al presídium pero se sentó en la primera fila del evento.