Tandeos en Xalapa, programa que se ha extendido desde 2008

Fue entre los años 2008 y 2010 que en la ciudad se vio en la necesidad de aplicar un programa de tandeos de agua que se ha extendido hasta hoy derivado de que la población crece y desde hace 30 años se sigue teniendo la misma cantidad de líquido concesionado , dijo Ana Iris Ruiz Gómez, directora general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS).

Incluso señaló que, aunque éste funcionaba solo en determinados momentos como la temporada de estiaje, actualmente se aplica durante todo el año en ciertas zonas porque el agua no es suficiente para toda la población.

Te puede interesar: Hay menos agua y más tandeos en Xalapa; se cumplen 14 años

¿Con cuánta agua cuenta Xalapa?

El agua con la que cuenta Xalapa son mil 760 litros por segundo desde hace tres décadas, pero la población sigue creciendo, lo cual influye en el estrés hídrico que se registra en la actualidad, abundó. “Va a cumplir 14 años, casi 15 (el programa) y sí es necesario tener los tandeos porque desde hace 30 años tenemos concesionada la misma cantidad de agua por parte de la Comisión Nacional y la población ha incrementado considerablemente”, dijo.

Local "Hay que hacerlo": confirma alcalde de Xalapa continuidad de tandeos en 2024

Explicó que el problema de la escasez de agua no se da solo a nivel local, sino nacional e incluso internacional. “Por ello es que se realizan estos programas de distribución para suministrar el agua a todos”, añadió la directora.

¿De dónde se obtiene el agua que se utiliza en Xalapa?

A la fecha, Xalapa tiene únicamente seis fuentes de abastecimiento. Así, toda el agua que día a día se ocupa en la capital que provienen de las presas Los Colibríes (río Huitzilapan), Alto Pixquiac, Medio Pixquiac, Cinco Palos, Xocoyolapan y los manantiales de El Castillo.

Sin embargo, ya se realizan los trámites necesarios ante la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento para que se les otorguen cinco concesiones para la perforación de pozos y obtener agua subterránea. “Ya iniciamos los trámites, ya los ingresamos y estamos en espera de que nos den los títulos de las concesiones”.

A la fecha, Xalapa tiene únicamente seis fuentes de abastecimiento | Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

Recordó que tienen cinco predios donde se pretende hacer las perforaciones, se trata de dos ubicados en El Castillo, Los Pinos en la colonia Emiliano Zapata, Barranca Honda y el Parque Ecológico Owen.

Reconoció que es la temporada de estiaje la de mayor complicación porque no se tiene la presión suficiente para tener el líquido que se requiere, por lo que han tomado otras acciones como abastecer a las familias con pipas.

¿En qué zonas de Xalapa se aplican tandeos de forma permanente?

Los tandeos que se aplican de manera permanente se dan en las zonas altas de Xalapa dado que es complicado que llegue hasta allí porque no hay suficiente presión.

Sin embargo, el programa que ha estado publicando la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento va a continuar durante esta temporada.

“Este programa tratamos de cumplirlo en caso de que por las presiones y demás no nos sea posible siempre contamos con el apoyo de pipas. Ahorita tenemos nueve pipas disponibles para abastecer a la ciudad y se van a adquirir dos más ya preparándonos para la temporada de estiaje”.

Menciona que las irregularidades de CMAS Xalapa dificultan esta situación | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cómo funcionará el programa de tandeos para Xalapa en 2024?

Hasta ahora hay tres programaciones, el de cuatro zonas que es de 72 horas sin servicio por 24 horas con servicio; el de zona alta y tres subsectores que es Aguacatal, Federal y Progreso son 48 sin servicios por 24 con servicio y el del Cerro del Estropajo que es de 48 horas con servicio por 48 horas sin servicio y no se prevén modificaciones.

Ante esto, expuso que es importante que los ciudadanos, así como instituciones públicas y privadas hagan un uso racional y eficiente del agua, amplíen sus almacenajes internos de acuerdo al número de personas que utilizan el servicio, que incrementen la captación de agua de lluvia y no desperdicien el líquido en las acciones diarias.

Es importante que los ciudadanos, así como instituciones públicas y privadas hagan un uso racional y eficiente del agua | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Sistema de captación de agua en Xalapa

La regidora titular de la comisión edilicia de Agua Potable y Saneamiento, Helen Sarmiento Jaén recordó que la administración municipal destinó algunos tinacos para darlos a las familias interesadas en tener su sistema de captación de agua de lluvia y que en la ciudad ya se han colocado algunos.

“El año pasado sacamos el programa piloto que llamamos, son 50 tinacos que apartamos para ello, todavía estamos en proceso de colocación porque obviamente hay que agarrar a las personas que tengan más problemas con el tema de abastecimiento”.

Hasta ahora hay tres programaciones de tandeos que se aplicarán en distintas zonas de Xalapa | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Señaló que donde las familias no tienen tantos problemas de agua no están consideradas con estos tinacos, aunque no significa que no puedan aprovechar el programa.

“Hay que recordar que también tenemos puntos donde a pesar de nuestra infraestructura hidráulica es necesario tener acciones, pues hay momentos donde la presión no es suficiente y es ahí donde estamos atacando”.

De ahí que llamó a acercarse al área de Coordinación de Recursos Hídricos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa para que reciban más información y orientación al respecto.

Se recomienda el uso racionado de agua para no agotar las fuentes de abastecimiento | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Explicó que por el momento están buscando beneficiar a familias con el otorgamiento de los tinacos y la colocación del sistema para poder tener la captación.

“No es tan caro el sistema, siempre lo que termina siendo más caro es el tinaco o el centro donde se va cosechar el agua, eso termina siendo como lo más caro, pero de ahí en fuera, todo lo demás vamos invirtiendo como unos 2 mil 500 o 3 mil pesos”, añadió.