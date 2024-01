Rocío Nahle realiza recorridos en Manlio Fabio Altamirano y Cuitláhuac

La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, realizó este día recorridos Manlio Fabio Altamirano y en Cuitláhuac como parte de su precampaña rumbo a la gubernatura de Veracruz.

En ambos eventos destacó la importancia que tienen las mujeres en el desarrollo de Veracruz y debido a la participación que logran en diferentes sectores.

Refirió que se encuentra preparada para ser la primera mujer gobernadora de Veracruz.

"Como mujer estoy preparada para ello, me he preparado profesional y políticamente para ello, somos más de 8 millones de veracruzanos y veracruzanas en territorio, todas las políticas públicas que vayamos a aplicar nos van a beneficiar a todos, incluso aquellos que no simpaticen con nosotros también a ellos los vamos a beneficiar", dijo.

Refirió que en la zona que visitó hoy, la cual es ganadera y campesina, se desarrollarán proyectos para ambos sectores, ya que el campo es fundamental para el desarrollo del estado.

Ambos eventos son parte de su precampaña rumbo a la gubernatura de Veracruz | Foto: Cortesía | Equipo de Campaña

Manifestó que al ser una mujer de retos y resultados, procura decretar para que sueños y anhelos puedan concretarse porque estos son el primer paso para aterrizar proyectos.

“Esto lo vamos a hacer realidad, yo soy tenaz y para hacer las cosas hay que trabajar y lo voy a hacer con ustedes, cada uno de ustedes me tiene que ayudar para lograr el desarrollo que queremos", expuso.

Destacó que la coalición integrada por Morena, el PVEM, el Partido del Trabajo y Fuerza por México en Veracruz tiene al frente una mujer que no se rinde y que busca siempre lograr el apoyo para todos los sectores.

Destacó que la coalición tiene al frente una mujer que no se rinde | Foto: Cortesía | Equipo de Campaña

"Soy una mujer echada para adelante, nosotros tenemos una amplia propuesta, tenemos rumbo y energía, no caigan en provocaciones, los demás tuvieron su oportunidad y lo hicieron mal”, expresó.

Recordó que será hasta el próximo 31 de marzo cuando legalmente podrá, como eventual candidata al gobierno de Veracruz, realizar propuestas tal como lo establece la norma electoral.

Mientras tanto, expuso, debemos escuchar todas las necesidades de quienes se acercan al proyecto que encabeza “esta precampaña es para esto, para nutrir nuestro proyecto de nación, nuestro proyecto de estado, a ustedes nos debemos porque somos servidores públicos”.

Aseguró que existe confianza en que el proyecto saldrá adelante de la mano de hombres y mujeres valiosos "porque eso es equidad e igualdad, es tiempo de mujeres y en este momento las mujeres nos hemos preparado gracias a la Cuarta Transformación”.