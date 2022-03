Coatepec no se quedará sin el servicio de Bomberos: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirma que Coatepec, no se quedará sin servicio del cuerpo de Bomberos y que la destitución del comandante, fue por un acuerdo entre el alcalde Raymundo Andrade Rivera y los elementos de la corporación.

Tras las protestas por la destitución del ex comandante Diego Solano Montano, explica que fue despedido tras el acuerdo del alcalde de Coatepec con el resto de elementos.

"No se quedaron sin el servicio de Bomberos, se cambió el comandante, hay un acuerdo entre el municipio de Coatepec y el cuerpo de Bomberos, el alcalde les ofreció que ya no cobraran el agua, porque la da el municipio al cuerpo de Bomberos y ellos la vendían, y el alcalde le dijo que eso ya no, que a cambio de que eso ya no sucediera él le iba a ofrecer un sueldo fijo a cada elemento de bomberos".

Otra cosa que les pidió, es que se transparentaran los servicios que ellos ofrecen, "porque se enteró el alcalde de que había algunos cobros y les decía que si les va a dar el agua y les ofrece un ingreso fijo, se debe transparentar esa situación".

Explica que los elementos aceptaron y solicitaron que se despidiera al comandante, pero cuando llegó el nuevo encargado, el anterior, se resistió.

"Es bueno que sepa la comunidad de Coatepec de qué se trata, hay un acuerdo previo entre el alcalde y los bomberos y les pidió que ya no se cobren los servicios; que les seguía otorgando el agua y el ofrecimiento de un ingreso fijo".

A su decir, aunque haya protestas, los bomberos no dejarán sin brindar el servicio de emergencias a la población de Coatepec, "ellos no actúan así".

