Hay "oídos sordos" en Emiliano Zapata por maltrato animal, acusan activistas

Defensoras de animales señalaron que el municipio de Emiliano Zapata carece de Reglamento de Salud Animal, por lo que constantemente se cometen actos de maltrato contra varias especies sin que estos hechos sean castigados.

En conferencia de prensa, las integrantes del Colectivo de Búsqueda de Animales, Jeniffer Bustamante Lovillo, Mariana Oliva y Gilberto Grajales, dieron a conocer que en dicho municipio se cuenta con Centro de Bienestar Animal, donde presuntamente laboran veterinarios sin cédula profesional.

Criticaron que el alcalde Érick Ruiz Hernández no ha brindado la atención que el tema requiere y ha prestado “oídos sordos” a los señalamientos hechos por los activistas y defensores de animales.

Mencionaron que el edil actualmente aspira a obtener una candidatura del partido Morena rumbo a una diputación local, por lo que planea separarse del cargo público para irse a campaña política.

Ante ello, pidieron al alcalde que conceda una mesa de trabajo para poder atender el tema y generar las acciones correspondientes para la protección de los animales.

Manifestaron que tienen por objetivo que antes de que se vaya del cargo deje listo y aprobado por el Cabildo el reglamento de Salud Animal.

"Que se pongan las pilas que se pongan a trabajar porque ven el maltrato de animales y no los rescatan, no resuelven porque no hay reglamento. El alcalde se va a postular para una diputación, nos urge reunirnos y pedirle el Reglamento", dijeron.

¿Habrá sanción contra el hípico de Emiliano Zapata?

En torno a la denuncia pública de Elena Larrea, fundadora del Servicio de Rescate Animales Cuacolandia, relacionada con el maltrato a los caballos en un hípico ubicado en dicho municipio, las activistas indicaron que el ayuntamiento no podrá sancionar al dueño Juan Javier del espacio por la falta del reglamento de Salud Animal.

"¿Cómo multas?, ¿Cómo sancionas al señor del hípico?, ¿Cómo proteges a los animales si no hay reglamento?, No han hecho nada a favor de los animales, es pura burocracia. El señor además de caballos se dedica a la venta de perros y no debería suceder", criticaron.

Respecto al Centro de Bienestar Animal, Jenyffer y Mariana afirmó que ahí laboran tres veterinarios de los cuales solo uno cuenta con cédula profesional, los otros dos no, lo que pone en riesgo a los animales cuando los esterilizan o se registra un caso de envenenamiento.

"Hay una ley estatal de Protección a los Animales, hay una Fiscalía de denunciar el maltrato, pero no hay personal para que lo atienda, y no aplican la ley, si no aplican la ley con las personas, mucho menos lo harán con los animales”, comentó.