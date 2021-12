Colectivo Solecito recibe la navidad con mucho dolor, por todos sus desaparecidos

Veracruz, Ver.- Con el pase de lista de algunos desaparecidos y la oración “promesa a mi hijo”, integrantes del colectivo Solecito se reunieron este día en el zócalo de la ciudad de Veracruz a manera de recordatorio para las autoridades del pendiente de justicia que se tiene ante el delito de desaparición forzada.

Madres, hermanas, primas, hijos que no pueden comprender por qué sus familiares amados ya no están con ellos, externaron el dolor de llegar a fechas como lo es la Navidad y no poder celebrar porque la familia ya no está completa y sus corazones están rotos.

Foto: Ingrid Ruiz Rivera | Diario de Xalapa

Con lágrimas y mucho dolor, oraron porque sus hijos, hermanos y seres amados sean encontrados pronto para que reciban una digna sepultura.

“Hijo sé que me escuchas, porque en mi vientre cuando el latir de mi corazón te sirvió de arrullo nos hicimos inseparables, tu corazón y el mío laten juntos para siempre. Me dirijo a ti que estás ausente y te prometo no me rendiré, no me detendrán, no claudicaré, lucharé por ti cada minuto, sin excusas ni pretextos”, es parte de la oración que el colectivo realiza.

Durante la concentración, las integrantes del colectivo colocaron dos “árbol del dolor” debido a que uno no fue suficiente para colgar las esferas con las imágenes de todas las personas que se encuentran desaparecidas y que en algunos casos tienen más de 10 años.

También colocaron las lonas con las fotografías de las personas desaparecidas para visibilizar el delito de la desaparición forzada que ha dejado a cientos de familias rotas en todo el territorio nacional.

Finalmente hicieron el pase de listas de las personas que siguen siendo buscadas por el colectivo, sin perder la esperanza de que los encontrarán.