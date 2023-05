Inician búsquedas de personas desaparecidas en la Academia de Policías

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla afirmó que se brindan todas las facilidades a los integrantes de los Colectivos de Familiares de personas desaparecidas que realizarán una búsqueda a partir de este lunes en las instalaciones del Centro de Estudios e Investigación y Seguridad (CEIS).

Aseguró que no existe alguna investigación interna sobre la presunta desaparición forzada de personas al interior de este espacio, conocido como La Academia de El Lencero.

Indicó que como institución no es parte de su responsabilidad realizar investigaciones sobre posibles hechos delictivos que se ha señalado que presuntamente ocurrieron en la denominada Academia Estatal de Policías.

“Eso ya pasó, en su momento hicieron también búsquedas, les damos todas las facilidades, nosotros no ocultamos nada, ni vamos a hacer nada que contravenga a las disposiciones legales, al contrario, vamos a sumarnos a este tipo de búsqueda”, dijo.

En entrevista, realizada en el 63 Batallón de Infantería, manifestó que los Colectivos ya realizaron una búsqueda previa en este espacio, además de que realizaron otra actividad en el penal de Coatzacoalcos.

“Fueron al CEIS, me parece que se hizo una diligencia en el penal de Coatzacoalcos, son los lugares que recuerdo, pero no han encontrado absolutamente nada, aquí lo importante es la apertura que tenemos como Secretaría para realizar las diligencias, nosotros estamos para apoyar y brindar todas las posibilidades porque no ocultamos nada, no ocultamos ningún evento y al contrario, apoyamos este tipo de situaciones, nos sumamos al dolor de las familias y, en ese sentido, lo que hacemos es colaborar”, expresó.

Refirió que también se les ha brindado ayuda en la realización de búsquedas en predios de varios municipios de la entidad, “lo hemos hecho en otros predios, en varios municipios y siempre hemos apoyado con la seguridad perimetral”.

¿Qué ha dicho la SSP sobre las bolsas con restos humanos halladas en el centro de Papantla?

Por otra parte, el funcionario señaló que los hechos ocurridos en Papantla durante el fin de semana, donde abandonaron restos humanos en bolsas negras cerca del centro del municipio, estaría relacionado con venganzas entre grupos de la delincuencia.

Comentó que este y otros hechos que se han registrado en el norte de la entidad veracruzana obedecen a disputas entre estos grupos que se derivan de las detenciones que las autoridades en Veracruz han realizado en los últimos meses.

Las bolsas se encontraban en la calle Aquiles Serdán, entre Azueta y 5 de Mayo, en pleno centro | Foto: Cortesía | Bernabé Vallejo

“Consideramos que es un tema de venganza entre grupos delictivos, por eso estamos atendiendo y reforzando esa zona. Tenemos operativos reforzados en Papantla y tocamos el tema en la mesa de coordinación, se han hecho muchas detenciones y eso ha permitido esclarecer algunos eventos”, manifestó.

Finalmente, rechazó que estos hechos se relacionen con ataques directos a funcionarios de seguridad. Esto luego de que circuló en algunos medios de comunicación que una de las víctimas en Papantla presuntamente era hija de una policía ministerial.