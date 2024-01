Promoverán amparo por incumplimiento de obligaciones en Poder Judicial

Veracruz, Ver.- Abogados veracruzanos podrían emprender acciones legales para presionar al Poder Judicial del Estado a materializar el correcto servicio de las oficinas ante las necesidades de agua potable, aire acondicionado, que no funcionan los elevadores y demás.

De acuerdo con José Alberto Priego Miranda presidente del Colegio de Abogados de Veracruz se están analizando de qué manera proceder luego de las múltiples carencias que se tienen dentro del edificio.

Local Yunes Linares no tiene investigaciones por sistema de videovigilancia: Consejo de la Judicatura federal

“El tema es que nos habían dicho que en diciembre, estamos analizando de forma estratégica las acciones legales que vamos a tomar para se materialice el correcto funcionamiento de los servicios administrativos de los órganos jurisdiccionales, estamos estudiando las vías legales porque se trata de violaciones a los derechos humanos”, externó

No descarto que el recurso que puedan llevar a cabo es un amparo promovido ante los juzgados federales por omisión de las facultades y obligaciones regladas de las autoridades en cumplir sus funciones.

Hizo referencia que las autoridades habían hecho el compromiso de que en diciembre se iban a subsanar las deficiencias sin embargo el pasado 3 de enero regresaron a las actividades y las condiciones siguen siendo las mismas.

Detallo que por ejemplo los aires acondicionados no están funcionando pues aunque algunos ya fueron instalados no los han echado a andar y durante los periodos de calor, la situación se vuelve insoportable porque las ventanas están cerradas y no hay circulación de aire.

En el caso de los elevadores, mencionó que no estaban funcionando pero que al parecer ya se arreglaron pero no están abiertos al público en general, pese a que a los juzgados llegan personas con distintas discapacidades que requieren de ese servicio.

“Tengo entendido que uno de los elevadores si funciona pero no los están abriendo al público en general, el desplegado luminoso dice que no sirve y la gente no quiere arriesgarse pero los elevadores sin imprescindibles, existen judiciales que tienen capacidades diferentes que no pueden subir a los juzgados, esto es limitante además de discriminatorio, ahorita no ha hecho calor pero durante las temporadas de calor es sofocante sobre todo para los trabajadores que están desde las ocho de la mañana hasta las 8:30 de la noche, es inhumano”, expresó.

Vuelve a leer: Ciudad Judicial iniciará año con nuevo sistema de aire acondicionado

Otro problema que se presenta es la falta de agua en los sanitarios y que además están muy sucios.

El legista añade que en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) también se presentan problemas por la falta de médicos encargados de la supervisión de los menores, tema que también es relevante.