Difícil que se apruebe iniciativa para ampliar pago aguinaldo de 15 a 30 días: Ramón Ortega

Veracruz, ver.- El presidente del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz, Ramón Ortega Díaz, descarta que en lo que resta del mes de noviembre se pueda sacar adelante la iniciativa que llegó al Congreso Federal para ampliar el pago del aguinaldo de 15 a 30 días, por lo que los patrones tienen la certeza de que pagarán lo establecido en la Ley con esta prestación de fin de año.

El especialista adelanta que aunque aún no ha llegado a las comisiones legislativas, esta propuesta podría representar un cambio significativo en los beneficios laborales, aunque para los empresarios una carga financiera más.

Te puede interesar: Maestros insisten en la entrega de salario digno, se manifiestan una vez más

¿Cuántos días se pagan de aguinaldo a los trabajadores en México?

Sin embargo, este año los empleadores están obligados a cumplir con el pago tradicional de al menos 15 días de aguinaldo.

Aquellos empleados que enfrenten inconvenientes para recibir su aguinaldo tienen la opción de acudir a las autoridades correspondientes para denunciar la falta de pago de esta prestación, un derecho consagrado que busca garantizar el bienestar financiero de los trabajadores, afirma el especialista.

Local Seguridad social, una gran inquietud de los académicos: Enrique Levet

El representante de los contadores reconoce que a medida que se acerca el final del año, es común que las empresas experimenten dificultades para cumplir con estos pagos adicionales

No obstante, es fundamental que los empleadores tengan previsto este compromiso como parte integral de sus gastos anuales.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

Aunque algunos trabajadores puedan llegar a acuerdos verbales con sus empleadores, esto no debe ser excusa para evadir la responsabilidad del pago del aguinaldo, agrega.

La fecha límite para el pago del aguinaldo este año es el 20 de diciembre, aunque se alienta a los empleadores a completar esta obligación incluso antes, una vez que inicie el mes de diciembre.

Te puede interesar: AMLO expone trabajo de jueces y magistrados federales en Veracruz

Además, en esta época del año, el especialista se aconseja a los contribuyentes que estén atentos a su contabilidad y no esperen hasta fin de año para poner en orden sus facturas.

La doble facturación es un problema común que puede generar pagos de impuestos por bienes o servicios no consumidos debido a errores no corregidos, por lo que exhorta a revisar su documentación para cancelar las facturas no deseadas.

Mantener un control riguroso de la contabilidad contribuirá a evitar estas situaciones y garantizará una gestión financiera más efectiva.