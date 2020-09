Llueve y pensamos en tragedia, dicen en colonia de Xalapa

Xalapa, Ver.- Con la llegada de las primeras lluvias de la temporada, llega también el temor para cientos de familias xalapeñas que viven en zonas consideradas de riesgo por deslaves. Asentados en casas de material o lámina, vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio de Xalapa aseguran que año con año padecen de inundaciones, encharcamientos y deslaves en la zona. Para ellos, el mayor miedo es que su casa o la de algún vecino se venga abajo provocando una tragedia.

“Desde que comienzas a ver que está lloviendo empieza el miedo porque no sabes si va a parar pronto o si se va a descontrolar”, cuenta Alejandra, vecina de esta colonia. Así, mientras muchas personas disfrutan de las lluvias y el clima húmero de Xalapa, para ella significa sufrimiento el pensar que siga cayendo más y comience todo a deslavarse.

Cuando la lluvia va acompañada de aire, el temor es mayor ya que su vivienda cuenta con techo de lámina y cualquier día –dice- se queda sin casa. “Lo que hemos hecho es reforzar las láminas y ponerles alambres, pero cuando viene el aire muy fuerte nada es suficiente”.

La mujer cuenta que desde hace cinco años habita en este sitio. La falta de oportunidades de vivienda llevó a ella y su esposo a construir una casa en un “una lomita” de la colonia que es considerada por la autoridad municipal como de alto riesgo. “Si es difícil subir y bajar en estas épocas porque todo se pone resbaloso”

Hace cinco meses, Alejandra y su pareja fueron padres de una niña. Por eso, esta temporada de lluvias ha sido particularmente difícil, cuenta, ya que ahora tiene miedo de que por una emergencia tengan que salir con la bebé y poner en riesgo la vida de toda la familia. “Los carros suben cuando hace bonito tiempo, pero cuando llueve no llegan y pues los taxis no se quieren meter y para agarra uno hay que caminar un buen tramo”, explicó.

Reconoce que, aunque quisiera dejar de sufrir año con año del mismo problema de inundaciones en su casa y deslave en sus calles, no tiene posibilidades de pagar renta en otro sitio o de conseguir casa en un espacio más seguro, por lo que lo único que le queda es invertirle un poquito en reforzar su vivienda y esperar lo mejor para ella y su familia.

20 años en el abandono total

Asentados en la última parte de Xalapa, en una colonia limítrofe con el municipio de Tlalnelhuayocan; los habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio han visto pasar presidentes municipales, gobernadores, diputados y senadores por sus calles de tierra y ninguno les ha cumplido la promesa de pavimentación. “Por aquí han caminado todos, eso sin, durante campaña porque una vez que ganan no les vuelves a ver la cara nunca”, asegura Lino quien desde hace 20 años vive en este sitio.

Aunque la mayoría de quienes habitan ahí ya se han acostumbrado a caminar entre el lodo y a cuidarse de una caída o resbalón, año con año antes de la época de lluvias hacen gestiones ante la autoridad municipal para conseguir material, mano de obra o maquinaria que les permita mantener las calles transitables para cientos de familias que viven en la zona.

Ante el desinterés gubernamental, son los mismos vecinos quienes se encargan de dar mantenimiento calles y caminos de esta colonia. Hacen faena, rellenan hoyos, construyen caminos para que salga el agua y colocan grava y piedras. Sin embargo, cuando la lluvia arrecia, en solo unas horas se lleva todo el trabajo colectivo y vuelve a dejar las calles “desbaratadas”. “Lo hemos dicho y lo hablamos con el gobierno, pero no nos hacen caso, siempre nos dicen que no tienen recursos. Les pedimos la maquinaria para emparejar y les tenemos que pagar el diésel y el operador y a veces ni la máquina nos mandan”.

Ni el trabajo colectivo sirve cuando en la época de lluvias la tierra mojada se convierte en un lodo que no deja circular a carros ni camiones del Transporte Público por la calle Sonora, principal vía de comunicación. Así, diariamente, hombres, adultos mayores, mujeres y niños tienen que caminar en medio de esas condiciones. “Estamos incomunicados en esta época porque cuando comienza a llover esto se vuelve imposible con los hoyos y el lodo. Pero ni modo, aquí es a donde nos trajo la pobreza”, explica el hombre de oficio taxista.

Cuenta que, para él, no hay otra opción que subir con su taxi hasta la puerta de su casa ya que dejarlo fuera de su vigilancia significaría arriesgarse a que fuera desvalijado en cuestión de minutos. No obstante, han sido varias las ocasiones en que ha tenido desperfectos por subir con su Tsuru. “Yo subo por la necesidad porque acá vivo y si no paso me lo subo, aunque sea cargando, pero no lo dejo ahí abajo”, concluye.

Vecinos del Centro Histórico de Xalapa, piden al Ayuntamiento hacer limpieza de atarjeas

José Zaydén Domínguez, jefe de manzana, solicitó se atienda este rubro máxime ahora que se ha anunciado tres fuertes huracanes, puesto que las inundaciones representan un grave problema tanto para los comerciantes como para los habitantes y personas que por ahí circulan, lo que representa un gran trabajo para el cuerpo de Bomberos.

Dijo por otro lado que la medida de reabrir el comercio en la zona que circunda “El Árbol” ha sido muy afortunada luego de los cinco meses que muchos estuvieron sin poder abrir, y lo han hecho con gran responsabilidad, pues están acatando todas las medidas de sanidad que dictan las autoridades.

Tanto locatarios como vecinos son responsables, pues barren y limpian sus frentes, ya que están conscientes de los estragos que puede causar la pandemia provocada por el Covid-19, asentó.

Asimismo denunció el abandono en el que se encuentra el barrio de Xallitic, uno de los más antiguos y que dio inicio a la ciudad de Xalapa en 1313. “Es una lástima que la fuente que representa a Quetzalcoatl, que era una belleza con luz, sonido y color, ahora sea un basurero, debe prestársele atención”, solicitó.

El jefe de manzana más longevo del Estado con 50 años representando a sus vecinos del Centro Histórico, Zaydén Domínguez, añadió que en la parte baja del puente antes había vigilancia y baños públicos atrás de los lavaderos, los que prestaban un servicio a la comunidad y representaban un ingreso al municipio, pero fueron cancelados por lo que la zona a veces es utilizada como baño.

Hizo un llamado a las autoridades para cuidar más ese sector del Centro Histórico, pues forma parte de la historia de Xalapa al ser la zona donde desde 1720 se desarrollaban las famosas ferias que dieron lugar a que en 1791 el Rey Carlos IV diera el título de villa a Xalapa.

