Falta apoyo: bomberos luchan para ayudar a la población y sostener a sus familias

La falta de apoyo por parte de los gobiernos e instituciones públicas a los cuerpos de Bomberos de Xalapa y Coatepec, los ha obligado a hacer todo tipo de actividades para obtener lo necesario para seguir dando el servicio a la población y al mismo tiempo sostener a sus familias.



Durante julio pasado, en el caso de la corporación de Xalapa, realizan en espacios públicos, el Maratón del Kilómetro de Monedas de Diez Pesos, con el que, de acuerdo con primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández buscan lograr reunir lo suficiente para darle a los elementos un incentivo económico en el marco del 22 de agosto Día del Bombero.



“En el lugar que hemos estado y la gente que ha pasado, la verdad, sí nos han aportado hasta más de lo que se les pide que es la moneda de 10 pesos, en dos domingos hemos juntado como 7 mil u 8 mil pesos, pero esperamos mejor respuesta porque en agosto vamos a visitar a los comerciantes empresarios ya en sus establecimientos”.

Y es que, en agosto, esperan llegar con los empresarios para que se sumen a su causa y poder así ayudar a los “apaga fuegos”.

“Porque estamos viviendo una situación económica muy fuerte y se acerca la temporada de inscripciones, gastos, uniformes por el cambio de ciclo escolar y parece que no, pero sí es un golpe económico y ahorita a los compañeros no se les puede ampliar como a los que les paga el patronato porque también estamos bajos de recursos en el sentido de que han bajado mucho los donativos”.

Explica que, por ejemplo, quien les daba como donación 10 mil pesos, ahora les da 4 mil o 5 mil, dado que la crisis ha afectado a todos.

Los Bomberos de Xalapa llegan a atender hasta 15 fugas ordinarias y de tres a cuatro urgentes | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“La idea es darles un estímulo el 22 de agosto y que sea cuando menos para una inscripción o parte de los zapatos o algo así, ya ellos sabrán qué es lo más elemental. Invitamos a la ciudadanía completa que nos siga apoyando, la verdad, sí han respondido, pero tristemente es poco el tiempo y la gente que ha pasado por los lugares en los que hemos estado. Vamos a seguir trabajando hasta agosto y vamos a seguir en los centros comerciales y así sucesivamente este mes julio”.



Refiere que la meta que se han planteado es de 250 mil pesos, pues son 50 elementos los que están buscando apoyar con los gastos para sus familias por el regreso a clases.

Las necesidades de las subestaciones

Recordó que en cada subestación la de la colonia Revolución y Arco Sur, hay cuatro elementos del cuerpo de Bomberos, mientras que en la central de la calle Ernesto Ortiz Medina son ocho.

Los elementos trabajan 24 por 24 horas; lo que complicó su labor durante el momento más álgido de la pandemia por Covid-19 y que se ha podido sortear en los últimos meses.

Las necesidades en estos lugares son las mismas, y una de las principales son los equipos de protección.

Los Bomberos trabajan 24 por 24 horas y una de las principales necesidades, son los equipos de protección | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa El Cuerpo de Bomberos de Xalapa brinda al mes, cerca de 360 servicios entre incendios, accidentes automovilísticos, enjambres o fugas de gas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Tenemos unos que se cambiaron, pero hay otros que tienen más de 15 años, entonces el equipo de por sí, se use o no se use tiene su fecha de caducidad, porque con lo que lo preparan, lo bañan, para retardante al fuego se caduca y queda una lona cualquiera, y pues hay que seguirlas utilizando porque no tenemos el recurso”.

En el caso de las mangueras y boquillas recordó que a través del redondeo de una cadena comercial recibieron una donación importante.

Otro requerimiento son algunas llantas para las unidades, “eso también lo tenemos en proyección y son situaciones que tienes al día, porque tampoco puedes andar con las llantas lisas, sin equipo, o con equipo gastado o muy roto. Hay que ver las prioridades para los elementos porque es nuestra responsabilidad protegerlos, somos bomberos, pero también somos seres humanos”.

Los Servicios

El Cuerpo de Bomberos de Xalapa brinda al mes, cerca de 360 servicios entre incendios, accidentes automovilísticos, enjambres o fugas de gas ordinarias y urgentes.

El primer comandante revela que al día llegan a atender hasta 15 fugas ordinarias y de tres a cuatro urgentes.

“Lo que está pasando muchas veces por la economía que nos está pegando es que mucha gente no tiene los 500 pesos para comprar el tanquecito de 20 kilos, si tiene 100 pesos se va a rellenarlo y cuál es el problema, que, así como lo quita lo pone, pero no tienen la experiencia para poner un cilindro y por más que se recomienda que deben de checarlo con jabón para ver si no tiene fuga, después hablan que huele mucho a gas y hay que ir”.

Otro requerimiento de los Bomberos de Xalapa son algunas llantas para las unidades | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa En el caso de las mangueras y boquillas que usan los Bomberos de Xalapa, a través del redondeo de una cadena comercial recibieron una donación importante | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En el caso de los accidentes automovilísticos, pueden llegar a ser hasta tres diarios por derrame de combustible o en algunos casos más fuertes, para el rescate de personas.

Refiere que estos servicios automovilísticos se brindan en las carreteras a Banderilla, Coatepec y Emiliano Zapata que es donde hay más choques; sin embargo, en general, las atenciones se dan primordialmente en Xalapa.

Advierte que, en temporada de canícula, empiezan a atender problemas con los enjambres, por lo que también brindan ayuda.

Subestación de Bomberos en El Castillo

Sobre el proyecto para construir una subestación de Bomberos en la congregación El Castillo, dijo que, aunque hubo un compromiso de las autoridades de que se donarían 3 millones de pesos, se desconoce dónde quedó el recurso. Pese a ello, refiere que buscarán continuarlo para el 2023 haciendo lo necesario para ello y buscando el apoyo de la propia ciudadanía.

Incluso señala que el propio arquitecto que lo estaba llevando le informó que cuando entregó el proyecto a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) le dijeron “¿y esto qué? Y nadie supo nada”.

Aunque hubo un compromiso de las autoridades de donar 3 millones de pesos para una subestación de Bomberos en la congregación El Castillo, se desconoce dónde quedó | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Por ello, lamenta que, pese a que hubo un compromiso por entregar ese recurso, a la fecha se desconoce su destino.

Sin embargo, subraya que buscarán echarlo a andar el siguiente año, incluso buscando recursos por su cuenta, pues el espacio para la construcción ya existe

Bomberos de Coatepec

El cuerpo de Bomberos de Coatepec actualmente labora únicamente con cuatro elementos, sólo tres de ellos son operativos y atienden las emergencias; sin equipamiento para ello.

Fueron los únicos que fueron recontratados por el gobierno municipal que encabeza Raymundo Andrade Rivera. A decir del personal el único apoyo que reciben son sus salarios que es de cerca de 3 mil pesos quincenales cuando un salario digno, a su decir, sería de 4 mil 500 o 5 mil pesos y el combustible de las unidades.

“Unidades para movernos sí tenemos, pero una de está en mantenimiento y de equipo de protección la verdad no contamos con ninguno. Trabajamos con los que Dios nos da a atender, ahorita realmente nada más tenemos un equipo y es prestado y un chaquetón, no hay equipos de protección completos, la verdad ha pasado que los elementos se han quemado en los servicios, las manos, las botas están rotas, las mangueras tienen fugas”, dice uno de los elementos.

El cuerpo de Bomberos de Coatepec actualmente labora únicamente con cuatro elementos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Ante esta situación, señala que ya planean algunas rifas con donaciones que hace la propia ciudadanía, además de que seguirán solicitando apoyo a las empresas e instituciones.

“Y estamos esperando una respuesta, de hecho, nos hemos comunicado con cuerpos de bomberos de otras ciudades para ver si también nos podrían brindar apoyo”.

Y es que Bomberos Coatepec puede brindar hasta 10 servicios entre fugas de gas, rescate de animales, incendios de pastizal, de viviendas incluso en otros municipios.

Llegamos a Teocelo, Xico, Ayahualulco, Ixhuacán, Cosautlán, Mahuixtlán, y hemos tratado de anunciar el apoyo que necesitamos como asociación civil y seguimos esperando respuestas.

Quien desee ayudar puede revisar las redes sociales en la cuenta “Benemérito Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región” donde se publica toda la información relacionada con la corporación.