¡Con flores, ropa y desayunos! Así celebran el Día de las Madres en Xalapa

Restaurantes abarrotados de familias que celebraron en grande el día de las madres; compras de último minuto para llevar un obsequio a las progenitoras y una intensa actividad comercial se vivió ayer en esta ciudad por el Día de las Madres.

Sin duda que el 10 de Mayo es una fecha como pocas en el año por el ir y venir de familias que buscaban la mejor forma de festejar a las mamás; no faltaron las carreras de numerosos hijos e hijas que no escatimaron en comprar flores, perfumes, ropa, carteras, bolsas o maquillajes, para agasajar a quien los trajo al mundo.

¿Cómo celebran el Día de las Madres en Xalapa?

La actividad comercial se disparó este día; la gran mayoría de los restaurantes y cafeterías de la zona centro y plazas comerciales lucieron repletos de comensales; el objetivo es que las mamás no se molestaran en cocinar en su día, por eso, muchos optaron por llevarlas a un establecimiento a que pidiera lo que se le apeteciera.

Además los comercios, supermercados y pequeños negocios de emprendedores tuvieron la oportunidad de ofertar distintos artículos para que se llevará un obsequio a las mamás.

“Ojalá y así fuera todos los días”, comenta doña Dolores Cortina Sánchez, quien explica que es una mujer muy afortunada, “mis dos hijas me invitaron a desayunar, me compraron regalos y me llenaron de flores como muestra de su gran amor”.

Expresa que en su caso sus hijas que ahora son madres también le dieron grandes muestras de cariño, “debo decir que soy afortunada, porque en mi caso su amor lo siento todos los días, pero hoy es mayor sus expresiones y hasta me traen a desayunar y a disfrutar al máximo la fecha”.

Para las madres, dice muy emocionada, los regalos no son lo importante, sino las muestras de cariño que recibimos todos los días de nuestros hijos, “pero bueno si hay una fecha para celebrarnos, pues es una satisfacción que se esmeren en hacernos sentir que somos muy importantes en sus vidas”.

Por su parte, Ave Rodríguez comentó que ellas aunque su mamá ya no vive, se fueron en familia a agasajar a su tía que es quien cumplió las veces de una madre para ellas… “ahora todas somos madres y nos venimos a darnos un gusto en familia, que es lo más importante en la vida”.

La gran mayoría de los restaurantes y cafeterías de la zona centro y plazas comerciales de Xalapa lucieron repletas de comensales | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El Día de las Madres remarca que es muy importante, porque aunque todos los días se debe consentir a una mamá, “entre hermanos debemos apoyarnos siempre, es muy bonito celebrar a quienes nos formaron y nos dieron la vida”.

Un día feliz

Sabina Luna Tlaxcalteco, de 32 años, madre de cuatro pequeños no cabía de gusto este miércoles Día de las Madres: “mira ayer me consintieron excelente en la escuela Felipe Carrillo Puerto a la que asisten mis hijos, porque nos hicieron un bonito festival, nos regalaron unos aretes, luego nos invitaron a comer, y hubo una rifa y todo eso”.

Como madre joven, con tres hijos, expresa que es para ella es muy importante esta fecha; “soy una mujer trabajadora, pero me dieron el día y me decidí por venir a desayunar con mis hijos, porque es una fecha que me encanta porque soy apapachada”.

En su caso, comenta que tienen dos mamás, la que la engendró y que por cosas de la vida no la vio crecer, pero tuvo la oportunidad de tener otra madre que le dio mucho amor. “Y las dos están conmigo juntas y las disfruto todos los días, así que por todo eso para mí este día es importante porque es cuando se puede mostrar el agradecimiento que se tiene para nuestras progenitoras”.