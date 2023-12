¿Cómo evitar accidentes en fiestas decembrinas? Cruz Roja responde

Veracruz, Ver.- El uso de la pirotecnia en menores puede provocar desde lesiones, quemaduras y hasta amputaciones advierte el coordinador local y estatal del área de socorros en la Cruz Roja, David Zebadua Escalante.

En entrevista explica que en esta temporada, desafortunadamente se presentan accidentes por el mal uso de la pirotecnia a pesar de las recomendaciones que diversas autoridades brindan.

Sin precisar cifras comenta que el año pasado se atendieron algunos casos de accidentes por pirotecnia en menores y que provocaron algunas lesiones, quemaduras y hasta amputaciones.

“Exhortamos mucho con el tema de la pirotecnia, en otros años hemos tenido muchas veces índices altos de atención por pirotecnia, sobre todo lo que es la noche del 24, la del 31 de diciembre con lesiones muy muy severas y sobre todo en menores de edad (..) son lesiones muy severas, quemaduras, amputaciones”, expresó.

Señala que estos accidentes tienen consecuencias muy severas ya que los cohetes han llegado a explotar en algún parte del cuerpo, más en manos porque los usuarios no alcanzan a medir el tiempo en que va a explotar el material.

“Por favor evitemos el uso de estos materiales, recordemos que la pirotecnia es algo que no es para el uso de menores, es para el uso de personal experto bajo las recomendaciones en las festividades grandes que se llega a utilizar”, insiste.

Zebadua Escalante, comenta que otro factor relevante para tomar en cuenta en estas fechas es tener mucho cuidado con las luces navideñas pues aunque se ven muy bonitas no es recomendable que permanezcan prendidas todo el día. Pide que en caso de que la familia se ausente, estos aparatos queden desconectados para evitar alguna tragedia.

Otra de las recomendaciones, es tener precaución en las carreteras: no manejar cansado, no ingerir bebidas alcohólicas mientras se conduce y no exceder los límites de velocidad permitidos.