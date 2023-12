Piden autoridades que ciudadanos denuncien la venta de cohetes y explosivos

Veracruz, Ver.- La dirección de Protección Civil de Veracruz llama a la población a denunciar la posible venta de pirotécnica en tiendas y mercados durante estas fechas para evitar accidentes.

De acuerdo con el titular de la dirección en esta ciudad, Alfonso García Cardona aunque se tiene implementado un operativo para detectar la venta de pirotécnica, se requiere de la participación de la ciudadanía para decomisar este material ya que se ofrece a través de redes sociales donde las autoridades no tienen control.

Dijo que es muy común que ciudadanos acompañen sus fiestas con cohetes, incluso algunos llenan las piñatas con estos explosivos y el tradicional “viejo” que es un muñeco de trapo repleto de artefactos que pueden ser peligrosos.

“Con la venta de pirotecnia en redes sociales, nosotros no tenemos un soporte jurídico legal, no podemos hacer nada o que lo venden en una casa. Muchas veces nos llegan reportes de que están vendiendo pirotecnia en alguna vivienda y pedimos a la gente que denuncie ante las autoridades para que se actúe en consecuencia porque nosotros no podemos llegar y entrar a una vivienda a un comercio sí”, expone.

Explicó que los elementos de Protección Civil junto con las fuerzas del orden han recorrido los mercados para evitar la venta de este producto y proceder a destruirlo; hasta ahora no se ha encontrado pero en caso de que alguien detona cohetes en la vía pública altera el orden público e interviene seguridad pública.

“Se están haciendo recorridos permanentes en los mercados y son los primeros que llegan a detectar y después se nos da aviso a nosotros, así nos ayuda a administrar a todo el personal humano para estar realizando otras actividades propias del municipio y apoyar a la ciudadanía en las llamadas que hagan”, indicó.