Médicos de “bata blanca” le impiden atender partos; la vida de Gertrudis

Desde los 16 años, Gertrudis Alejandra Delgado García empezó “jugando” con la medicina tradicional; ahora que se ha convertido en una de las mujeres más reconocidas de Zongolica por ese saber, considera que al paso de los años las médicas tradicionales son menos valoradas.

“Se me hizo una realidad y ahora trabajo en eso. Me entusiasma mi trabajo, mi conocimiento, y le doy gracias a Dios que con estudios o sin estudios salgo adelante porque me llaman mucho la atención las plantas”.

Te puede interesar: ¿Conoces la medicina tradicional? UV hará congreso

Lo primero que aprendió, cuenta, fue a “tallar a los niños del quebranto, la mollera y el empacho”. Primero con manteca de cerdo con bicarbonato y ahora con otras plantas.

Local ¿Cómo evitar la migración y fomentar arraigo a Zongolica? Investigadora tiene propuesta

“Se les tallaba, los tronaba y los rodaba en la cama y veía yo que sí servía, y del quebranto yo usaba la hoja que le dicen la huesera; la molía, le echaba el cascarón de huevo molido con romero y les echaba en la cinturita y con eso se componían”.

Cuando cumplió 26 años empezó a atender partos para lo que utilizaba el zacate, maíz o lo que hubiera en la localidad; sin embargo, actualmente ya no le permiten desarrollarse como partera. Reconoce que quienes se dedicaban a atender partos no utilizaban ”inyecciones ni nada eso” sino que todo era natural.

Incluso, Gertudis asegura que el primer parto que atendió fue el suyo y antes del año atendió a su concuña, “de ahí ya empecé a atender partos”.

A sus 66 años recuerda que su abuelita era curandera y partera, mientras que su papá era huesero, por lo que ella heredó esas habilidades y ahora conserva esos saberes. “Yo me siento agradecida porque como dicen, no hay que estar atenidos a lo material, sino que también hay que trabajar para ganarse las cosas, es la mejor herencia que yo tengo”.

Actualmente, Gertrudis elabora pomadas, shampoos, preparados e infusiones, para cuando un paciente requiera de alguna atención. “Tenemos para el dolor de estómago, cólicos, el empacho y cada planta tiene sus propiedades para cada cosa, la albahaca cuando hay dolor de estómago, la hoja del payaso cuando hay resfriado del estómago y se prepara con planta seca de la hierba dulce para el resfriado del estómago, tanto en niños como en adultos, pero no se le puede dar a alguien que está embarazada”.

Gertrudis Alejandra posee un amplio conocimiento de la medicina tradicional /Foto: Luis Romero

Recuerda que en el año 1992 eran 48 los médicos tradicionales del grupo que formaron en Zongolica, pero ahora solo quedan 10, algunos fallecieron y otros perdieron el interés.

Local ¿Te gusta el chinini?; conoce más sobre el primo hermano del aguacate

“Unos fallecieron y otros porque se fueron retirando, ya no les gustó porque ellos querían que les pagaran su viaje, su día, porque no les interesó. Pero a mí sí me interesa, me den o no me den, aquí estoy porque yo de eso me mantengo o lo que me lleven, una gallina, maíz, fríjol, una despensa y con eso y si me da un dinerito guardo para comprar el material para hacer mis productos”.

Ahora, señala que de sus cinco hijos solo una de ellas ha mostrado interés por aprender de la medicina tradicional pese a que ella está dispuesta a compartir sus conocimientos, pues es algo que se va perdiendo. “A mí me gusta compartirles, enseñarles, que valoren las plantas, que valoren porque son naturales, no hacen daño en el estómago, el hígado, el páncreas, los riñones porque es un líquido que va limpiando”.

Gertrudis lamenta que actualmente los “médicos de bata blanca” ya no permitan que realice partos y que, de hacerlo, esté en riesgo de recibir una multa e incluso de ir presa. “Porque estoy violando la ley de ello, pero qué triste cuando sabemos que traemos una embarazada, puede que muera el bebé o muera la mamá, entonces es más triste; como yo les he dicho a los médicos, ya no vamos a atender, pero entre ustedes se defienden porque tienen un estudio y nosotros porque no tenemos un estudio podemos ir a la cárcel. No respetan la vestimenta que tienen, porque la vestimenta blanca es una sabiduría, pero si muere una parturienta aquí, están manchando ese traje y da tristeza”.