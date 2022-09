¿Cómo evitar la migración y fomentar arraigo a Zongolica? Investigadora tiene propuesta

En la sierra de Zongolica hay un proceso fuerte de migración sobre todo entre jóvenes, por lo que a través del Proyecto Preservación y Difusión del Patrimonio Cultural se busca despertar el arraigo al territorio a partir de las manifestaciones culturales, afirmó la investigadora del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Erandi Medina Huerta.

Señaló que la condición de marginación de esta zona, por un lado, ha permitido que se preserven ciertos elementos culturales, pero por otro, como es el caso de artesanía, esto hace aún más difícil que la gente reconozca el valor y lo que implica generar una pieza con los elementos que existen.

Te puede interesar: Maestro de la sierra: Carencias no impiden dar la mejor educación

La encargada del Proyecto Preservación y Difusión del Patrimonio Cultural de Zongolica que se hace en coinversión entre Secretaría de Cultura y el Instituto Tecnológico Superior, dijo que éste surge de la necesidad de crear una plataforma para la difusión y preservación de las diferentes manifestaciones culturales que hay en esta región.

“Las condiciones a veces de falta de trabajo u otras aspiraciones hace que la gente migre y en el caso de los grupos organizados de artesanas, alfareras, médicas tradicionales tienen muchísimo trabajo en la comunidad, sobre todo el grupo de médicas tradicionales, aunque no haya una campaña de visibilización de su trabajo, ellas siguen teniendo muchísimo trabajo en la comunidad y siguen siendo un referente importante para el cuidado de la salud de la comunidad”.

Erandi Medina Huerta, investigadora del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica | Foto: Luis Romero

La investigadora dijo que desde el Instituto comenzaron a plantear la idea del patrimonio como elemento importante y necesario, pero además de considerar la parte de la investigación y teórica, incorporar a las personas que detentan el patrimonio.

Local ¿Por qué emigran tantas personas de la sierra de Zongolica a EU?

“Lo que tratamos de hacer en este proyecto, es generar espacios donde las personas que detentan cada manifestación cultural puedan compartir sus saberes a través o de forma directa con las personas. En este caso en su mayoría han sido estudiantes, jóvenes que se han acercado para aprender tanto textil, medicina tradicional, alfarería y también elementos de conocimiento del territorio y preservación del patrimonio biocultural”.

Medina Huerta expuso que en el proyecto trabajan metodologías horizontales donde tratan de poner en colaboración los saberes, para ayudar a visibilizar el trabajo que las mujeres tienen. “No es ponernos en el centro nosotros, sino más bien dejarles el espacio a ellas para que puedan tener o expresar y mostrar todo lo que hacen”.

Refirió que lo que elaboran las artesanas no solo contempla el trabajo textil, sino que éste está vinculado con el territorio porque las prendas se tiñen con plantas locales que se encuentran sólo en determinada época del año.

“Y que finalmente el precio al que se ofrecen tiene que reconocer todo este trabajo vinculado al territorio y a la sabiduría que implica el poder manejar la lana, en su caso, durante muchas generaciones. Nuestro objetivo es poder romper estas barreras de marginación”.

Expuso que parte de su trabajo es visibilizar que a pesar de que no haya muchos proyectos que visibilicen actualmente toda la riqueza cultural de la sierra, ello no significa que no esté viva en la comunidad. “Finalmente sigue sosteniendo mucho de lo que es la comunidad o las comunidades en la sierra, lo mismo con la alfarería, los textiles”.

Agregó que hay casos exitosos de jóvenes que se están involucrando en la alfarería y pese a que están estudiando o salen de la comunidad, regresan y lo siguen reproduciendo, aunque son muy aislados.

Vuelve a leer: Lucha indígena sigue pero el desarrollo permanece estancado: Activista

“La mayoría si ya está en un proceso más de urbanización, de cambio de intereses, de estilos de vida y también por eso es que es importante hacer este tipo de acciones para recordar que hay muchos elementos culturales que son importantes y que no tenemos que dejar perder, sobre todo en el contexto de pandemia, en el caso de la medicina tradicional, muchos casos que se vivieron allá, se atendieron con medicina tradicional y nos habla de cómo en momentos críticos, lo primero que nos salva es lo que tenemos en lo inmediato y eso viene de una sabiduría muy largo por lo cual es importante preservarlo”.