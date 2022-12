¿Compras por necesidad o eres compulsivo? Psicólogo sabe diferencias

Veracruz, Ver.- Las compras dan un sentimiento de placer para todas los seres humanos y temporadas como la Navidad aumentan el deseo de adquirir diversos artículos para regalar a las personas que más quieren, sin embargo, se debe tener conciencia sobre la acción o de lo contrario una compra compulsiva puede traer consecuencias como deudas impagables y hasta pérdida de bienes, alerta el psicólogo clínico Juan Carlos Fuentes Purón.

En entrevista para Diario de Xalapa explica que el deseo de comprar se debe analizar desde varios enfoques, identificar si se trata de una compra para alguna ocasión, compras frecuentes o compras compulsivas. Expone que los seres humanos buscan satisfactores y placeres y uno de ellos es la compra de algo que les agrada o creen necesitar.

“A los seres humanos nos gusta el placer por lo tanto el comprar algo que necesitamos, algo que nos agradó, el sentirnos contentos es parte de nuestra realidad y de las necesidades hasta cierto básicas, es aceptable, es lo que comúnmente es normal”, explica.

Indica que diariamente las personas realizan una compra; desde surtir la despensa, artículos para el hogar, regalos e incluso hacen compras superfluas adquiriendo cosas que no necesitan y que lo hacen incitados por los medios de comunicación y grupos sociales.

“Si este comportamiento de compra se incrementa es frecuente, se hacen compras superfluas, innecesarias o por temporadas o por incitación de los medios de comunicación o del grupo social, entonces ya estamos hablando de una problemática de la persona”, expone.

Comenta que fechas como el Buen Fin, Reyes, ventas nocturnas, Navidad y algunas más son utilizadas por los ciudadanos para aprovechar “las ofertas”.

El problema viene cuando la gente se endeuda y ya no sabe cómo pagar, incluso llegan a perder sus bienes materiales como autos y propiedades para poder liquidar. “Si me preguntas si he tenido pacientes con ese tipo de problemas sí, he tenido pacientes, me llegan personas con deudas impagables, con sus tarjetas de crédito al tope, gente que ha perdido hasta sus casas y sus autos”, alerta.

Comenta que las personas adquieren deudas sin importar que ya deben artículos o productos de años anteriores. “La gente se endeuda con el famoso Buen Fin, las ventas nocturnas, Navidad ,donde promueven ofertas aparentemente fabulosas, pierden la dimensión de su presupuesto, compran en exceso y después no saben cómo pagar o tienen que estar pagando durante mucho tiempo en ocasiones incluso cuando el artículo o la prenda ya no existe ya se desgastó, entonces es cuando se debe revisar este enfoque, de si las compras son compulsivas”, agrega.

Comenta que algunas compras se hacen además de satisfacer sus deseos personales también tienen deseo de agradar, de pertenecer, de sentir bonito al entregar algún presente a otros. También existe el sentimiento de vacío existencial que la mujer y el hombre trata de llenar con cosas materiales.

El especialista hace referencia que son las mujeres las que más compran y de hecho la mercadotecnia está más enfocada en ellas.

Indican que el segmento de edad con más índice de compra es la mujer joven que inicia su vida productiva y que justifica sus compras con imagen, apariencia, la pertenencia y cuando se trata de una situación patológica no hay una edad en específico.

“En términos generales tiende más a comprar la mujer que el hombre, por ello mucho de la mercadotecnia está enfocada a la mujer, se dan cuenta que la mujer compra mucho más en algunos artículos, esto no significa que podamos generar al cien".

Hay hombres compulsivos en sus compras, hay hombres que no necesitan algo y lo están comprando para darse cierto estatus dentro de la sociedad, pero en general es más la mujer

Por ello, Fuentes Purón considera necesario que dentro del hogar es necesario concientizar sobre las compras que se hacen, preguntarse si de verdad lo necesitan y si comprarlo no afectará su economía.

Otra acción preventiva es brindar educación financiera para que desde pequeños conozcan de cuánto vale el dinero, el tiempo que se utiliza para trabajar y producir y de qué manera se puede gastar, poder diferenciar acerca de la inversión y el gasto.

“Como adultos tenemos que enseñarle a los niños desde pequeños sobre la educación financiera, las necesidades básicas, las superfluas, el sentido de pertenecer, por qué se llevan a cabo las compras”, puntualiza.