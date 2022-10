Menor Zahir venció al cáncer una vez; ahora vuelve a la lucha y requiere apoyo

Veracruz, Ver.- Cuando parecía que la pesadilla del cáncer había acabado una vez que Jack Zahir, de 4 años, tocó la campana como símbolo de que había vencido la enfermedad, 10 meses después su estado de salud volvió a quebrantarse tras recaer, expresó con tristeza su madre, Esperanza Martínez Camacho quien pide ayuda para que su pequeño pueda enfrentar esta nueva lucha.

Relata que en diciembre del 2021 el pequeño de entonces tres años de edad, tocó la campana como símbolo de que había vencido el cáncer luego de varios meses de tratamiento. Este acontecimiento llenó de esperanza a sus padres quienes cerraron ese arduo proceso.

Sin embargo, hace un par de semanas, el pequeño volvió a recaer y se encuentra internado en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Veracruz, por su condición es candidato a un trasplante de médula ósea, pero primero tendrá que someterse a las quimioterapias para estabilizarse.

Menciona que hasta antes de detectarle la leucemia mieloide, Jack Zahir era un niño como todos, jugaba, bailaba y se divertía con la televisión viendo a su personaje favorito: Spiderman.

“El niño tenía 3 años cuando empezó, presentó dolores de rodilla, lo llevamos con un ortopedista y salió todo bien, pero el dolor no se le quitaban, le dieron calcio y un mes después lo lleve con el pediatra que le recetó medicamentos, otra vez todo bien. Luego, a los 15 días se me enfermó de fiebre, vómito y diarrea, me dijeron que era infección bacteriana pero una semana después ya tenía moretones y con otros estudios le diagnosticaron la leucemia”, detalla.

Con la posibilidad de una operación en la Ciudad de México, el pequeño deberá recibir sus quimioterapias, pero requiere de la colaboración de la ciudadanía para poder fortalecer su organismo.

“Las quimios son de cinco a siete días consecutivos y las plaquetas se le bajan, porque son muy fuertes, el queda muy débil necesitamos donadores de sangre mi hijo es A positivo pero también pueden donar O positivo, él ya es candidato a trasplante y están esperando estabilizar para llevarlo a México a hacerle los estudios”, menciona.

La familia del pequeño es originaria de la comunidad de Plaza Armas perteneciente al municipio de Alvarado, una zona donde solo se llega en lancha en un viaje aproximado de 30 minutos a la cabecera.

Tanto la madre del pequeño como su papá y su abuela han pasado las noches en vela cuidando del Jack Zahir, durmiendo a veces afuera del hospital y otras en un albergue esperando las quimios y confiando en que saldrá bien y que regresaran todos a casa.

Los interesados en apoyar al pequeño pueden comunicarse al 297 1041854 para que puedan presentarse en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y decir que van a donar para Jack Zahir.