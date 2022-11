Urge convertir bibliotecas municipales en sitios de reunión; la propuesta

Veracruz, Ver.- Las bibliotecas se han convertido en espacios vacíos rebasados por la tecnología y la falta de programas para incentivar la lectura, la escritura y propuestas de talleres, señala Saúl Gibran Pizarro Cervantes, investigador y promotor cultural.

Expresa que más allá de acumular los libros, las bibliotecas deberían ser un espacio para fomentar la lectura luego de que Veracruz tiene índices muy bajos en esta materia con .09 por ciento de lecturas por año de acuerdo al Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA).

Menciona que aunque no hay estudios rígidos de asistencia a bibliotecas, durante las visitas que realiza se encuentra con algunos alumnos de escuelas cercanas con edades entre los 13 y 18 años que son llevados por sus directores y algunos adultos mayores.

“Prácticamente son espacios vacíos, lucen desoladas, las nuevas bibliotecas que deberían existir deberían ser espacios para hacer comunidad, ya no tanto para consultar el libro de medicina, de historia sino espacios para fomentar la lectura, escritura, talleres donde los escritores y artistas locales puedan mostrar y convivir, que sean centros amigables donde puedas leer, que sean refugios ideales para aquellos que quieran aprender”, argumenta,

Urge incentivar la lectura en nuevas generaciones, admite Saúl Gibran Pizarro Cervantes | Foto Ilustrativa: Jesús Escamiroza

Expone que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han desaparecido algunas bibliotecas y en la actualidad sólo tres continúan siendo las más importantes como centro de consulta por una minoría de la población.

Algunos de los centros que cerraron fue la Biblioteca Panamericana que se ubicaba en el fraccionamiento Hípico en Boca del Río y la Biblioteca Magisterial que estaba en el parque Zamora pero que actualmente se encuentra desmantelada y solo quedó el inmueble que se renta para algunas reuniones.

Las que aún quedan son la Biblioteca Municipal ubicada en la avenida Zaragoza, la de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) que pertenece a la Universidad Veracruzana y que se encuentra sobre la avenida Juan Pablo II la Jesús Reyes Heroles situada en la cabecera municipal de Boca del Río.

“Digamos que son tres bibliotecas las que mayor atención le ponen pero no están actualizadas al entorno de lo que son las bibliotecas modernas, una de ellas es la municipal que no contiene acervo literario ni de la ciudad, por más que le hagan manita de gato a la estructura no cumple, la de la USBI tiene un acervo literario y se preocupa por programas de fomento a la lectura sin embargo el porcentaje de libros literarios es 30 por ciento del acervo general que va enfocado al material didáctico de las propias licenciaturas y la de Jesús Reyes Heroles es muy pequeñita tiene pocos textos, parecieran más bodegas donde se acumulan libros y polvo”, expresa.

¿Debe existir tecnología en las bibliotecas?

Refiere que ni siquiera la biblioteca municipal cuenta con información cultural de su fiesta más importante como es el Carnaval ya que ni hay registros ni artículos publicados de este fenómeno a excepción de lo que se documenta en los libros.

“Tres puntos que deberían de tomar en cuenta las autoridades cuando se habla de bibliotecas, es que las bibliotecas no solo son espacios para adquirir información sino lugares para crear comunidad para hablar temas de cultura y prevención, dos, que las bibliotecas deberían estar diseñadas por expertos en el tema, modernas, novedosas, tecnologías que al frente estén personas capacitadas para ello y en lugares accesible y vinculadas a su alrededor y que deben tener un presupuesto porque al menos aquí no hay ni catálogo de escritores de Veracruz”, indica.

Insiste en que las bibliotecas no deben ser consideradas como espacios en decadencia sino que se debe apostar su conversión como centros de reunión donde se comparta el conocimiento humano para aclarar las dudas y que se piense que en estos espacios la tecnología puede convivir con la implementación de pantallas, computadoras, servidores con acceso a bibliotecas internacionales.

El también maestro destaca que a nivel federal existe una Ley de Fomento al Libro y la Lectura donde se promueve generar estrategias para la formación de lectores y espacios e incluso hay recursos destinados para crear bibliotecas y centros de información documental, pero en Veracruz se desconoce si se ejecuta.