Con baja en contagios, ¿familias y comercios bajarán la guardia ante el Covid?

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, dio a conocer que en la ciudad prácticamente en 100 por ciento de los comercios siguen tomando la temperatura a la entrada de los negocios y pidiendo que se use el cubrebocas y que esas medidas van a continuar.

Señaló que son acciones que ya están instituidas y que la misma población está acostumbrada a ello pues ahora es más consciente de los riesgos a la salud.

“Yo creo que ya es momento de empezar a reactivar la economía en primer sentido y normalizar ya todas las actividades que tienen todos los comercios. Creo que las medidas de seguridad para salvaguardar la salud de la población no han pasado aún, creo que la mayoría de los negocios van a seguir teniendo una cuestión importante de las medidas como el uso de cubrebocas”.

Recordó que el mismo subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ha señalado que el uso del cubrebocas es discrecional por lo que es decisión de la población seguir o no con esa medida.

Creo que la mayoría de los negocios vamos a optar por estar dentro de la norma de salud para salvaguardar a los clientes y nuestros propios empleados

Sostuvo que regresar a la normalidad con recomendaciones distintas a las que se iniciaron en el comienzo de la pandemia, permitirá una mayor actividad económica, que tras el paso de la quinta ola de Covid-19 se ha ido regularizando.

“Yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad para la reactivación económica con estas medidas que está dictando el subsecretario Gatell y que de alguna manera se van quedar en meras recomendaciones”.

Insistió en que su cámara empresarial, a través del comercio organizado, instará a que estas recomendaciones se sigan llevando a cabo durante un tiempo pertinente “y no únicamente en este momento que se está terminando la ola pandémica de Covid sino por cualquier situación de salud que pueda darse en cualquier momento”.

Expuso que estarán pendientes de las nuevas recomendaciones que se emitan por parte del sector salud a nivel federal para poder darles continuidad. “Veremos esas recomendaciones que nos va a dar el subsecretario a través del Diario Oficial de la Federación y tendremos que tomar las medidas necesarias en cada uno de los negocios, dado que no todos tienen los mismos giros”.

No es momento de bajar la guardia: Sindicato

Tras el anuncio de la Federación de que cambiarían las recomendaciones sanitarias tras dos años en que se emitieron los lineamientos por la crisis sanitaria generada por el Covid-19 para las empresas, el secretario del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia, consideró que no es momento de bajar la guardia.

Acusó que desde el inicio han existido muchas contradicciones de las autoridades sanitarias, por lo que, a su decir, en sus áreas de trabajo van a continuar con todas las medidas como el uso de gel antibacterial y el cubrebocas.

“Yo considero que no es conveniente eliminar las medidas de seguridad, pero ya ve que la Secretaría de Salud se contradice en unas declaraciones, hoy declaran lo que el presidente de la República quiere escuchar y mañana cuando ya tenemos una emergencia declaran todo lo contrario y dicen que la población no se cuida”.

Expuso que ese tipo de contradicciones en el gobierno y dentro del sector salud han sido muy comunes y han provocado cientos de miles de muertes.

Lo que yo considero es que incluso en las escuelas se tienen que seguir manteniendo todos los filtros de seguridad posibles

Subrayó que dentro de su sindicato hay compañeros que representan las áreas de Protección Civil en las dependencias estatales que cuidan que se respeten las medidas sanitarias. “Los filtros de sanitización, el uso de cubrebocas, el gel, en Veracruz sí se sigue cuidando por eso me extraña la declaración a nivel federal cuando todos sabemos que aparte de ya mutó sigue siendo un riesgo”.

Destacó que el uso de cubrebocas así como el lavado de manos, hizo que disminuyeran los riesgos de resfriados o neumonías por lo que no es momento de dejarlo.

“Por un lado el Covid ya con la vacuna fue a la baja, pero las medidas de seguridad se deben seguir manteniendo. Nosotros vamos a seguir, es una de las recomendaciones que nuestros compañeros de Protección Civil les están haciendo a todos nuestros compañeros, pero definitivamente hay gente que es apática a este tipo de conductas que no lo usan incluso en plena pandemia no lo usaban, pero ya es cuestión de personalidad de las personas. Son medidas necesarias, ya no urgentes, pero sí necesarias”.