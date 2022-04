Con plantón piden abstenerse a participar en la consulta del próximo domingo

Veracruz, Ver.- Con mantas que parafraseaban “terminas y te vas”, “No votes el 10 de abril” y “urnas vacías” la asociación Misión Rescate México encabezó un plantón en la plaza de la Soberanía para llamar al pueblo de Veracruz a no participar en la consulta ciudadana de revocación de mandato que se celebrará el próximo domingo 10 de abril.

En voz de Manuel Leaño Carrera coordinador de dicha asociación esta consulta está amañada por el partido Morena porque lo que realmente se plantea es ratificar el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

“Los ciudadanos no pedimos el proceso de revocación, lo pidió Morena y no queremos prestarnos a este juego, pedimos no participar en este ejercicio de simulación, desde su origen está viciado, estamos invitando para que en plena libertad y en uso de los derechos que dejemos las urnas vacías, este próximo domingo 10 de abril”, expresa.

Menciona que aunque el presidente de la república se quiere perpetrar en el poder no tiene argumentos para demostrar que ha hecho una buena gestión ya que a su parecer con el actual gobierno se vive una de las peores crisis en materia de seguridad, de salud con el desabasto de medicamentos, desempleo y un desplome en la economía.

“Estamos viviendo una serie de crisis y como telón de fondo, un gobierno autoritario que se asoma, donde solo es la voluntad y una realidad paralela de lo que estamos padeciendo”, insistió.

El entrevistado argumenta que esta asociación no tiene tintes partidista y que a su vez agrupa a más de 40 organizaciones como “Chalecos México”, “Mujeres en Acción”, “Unión de padres de familia”, entre otras que se unieron en una misma causa y es la de promover el abstencionismo en la consulta que se celebrará el próximo domingo 10 de abril.

Los inconformes se plantaron en la plaza de la Soberanía ubicada sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho luego del llamado que se hizo a nivel nacional para protestar contra la consulta de revocación de mandato.