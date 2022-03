Revocación de Mandato, ejercicio inútil: Cuauhtémoc Cárdenas

Boca del Río, Ver.- La revocación de mandato es un ejercicio inútil, considera el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

En rueda de prensa ofrecida en la zona conurbana Veracruz-Boca del Río, el político aclara que es positivo que se haya incluido dicha figura democrática en la Construcción, sin embargo, en este momento realizar una consulta es injustificado.

El ingeniero, señala que no existe actualmente interés de algún grupo por promover la revocación y tendría que aplicarse a partir del siguiente sexenio dado que las leyes no son retroactivas.

“Es inútil, no hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos, segundo, porque nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto a ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no se si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente”.

Por otro lado, Cárdenas prevé que la iniciativa de reforma eléctrica sufrirá modificaciones en la discusión que se tendrá sobre el tema en la Cámara de Diputados, aunque opina que las modificaciones a la Ley que regula a la producción eléctrica, es necesaria recuperar la condición del servicio público para la generación de electricidad en México.

Por otro lado, considera graves las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre las acusaciones del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, del homicidio de su hermano, por falta de cuidados.

“Me parece que se inventó un delito y se la aplicaron a una persona que estuvo dos años en la cárcel y a otra que estuvo en prisión domiciliaria dos años”.

Sobre el Tren Maya dijo que se deberá ser cuidadoso para no afectar el medio ambiente en la zona sur.

Recordó que se trata de una zona rica en aguas subterráneas, monumentos arqueológicos, flora y fauna.

Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, visitó Veracruz para presentar su libro Por una Democracia Progresista

Cárdenas Solorzano, visitó Veracruz para presentar su libro Por una Democracia Progresista, en el que habla de los antecedentes de la Revolución Mexicana y presenta una propuesta sobre los caminos que pueden abordarse para resolver los problemas del país.