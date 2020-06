Con sana distancia de todas maneras estamos cerca de ustedes: AMLO

PEROTE, Ver.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, supervisó este mediodía los avances del programa Sembrando Vida en Perote, Veracruz. Ahí destacó que este programa es “único en el mundo” y que actualmente se está trabajando en un millón de hectáreas beneficiando a más de 400 mil campesinos de todo el país.

El mandatario precisó que para el programa, que consiste en la siembra de árboles frutales y maderables, se están destinando 26 mil millones de pesos que se traducen en apoyos mensuales de 5 mil pesos a los campesinos quienes dejan en una caja de ahorro comunitaria 500 pesos y el resto, 4 mil 500, lo ocupan para sus necesidades y las de su familia.

Estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente y a que haya bienestar. Por eso me da mucho gusto estar en Perote con ustedes, aquí en el municipio están trabajando mil 300 sembradores y van a tener el trabajo en estos 4 años que nos faltan si lo permite la voluntad del pueblo

En compañía del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y en un evento con restricciones por el Covid-19, López Obrador aseguró que visitar Perote le hace recordar su historia de lucha ya que esta ciudad fue uno de los puntos por lo que pasó el “Éxodo por la democracia” en el que participó en 1991 y que consistió en ir desde Tabasco hasta la Ciudad de México a pie. Contó que en este sitio pasó la noche del 24 de diciembre y al día siguiente acudió a una estética a cortarse el cabello antes de seguir su camino.

Fui a una peluquería aquí en Perote y una compañera me cortó el pelo. Cuando le pregunté cuánto era no me quiso cobrar, me dijo que era una aportación a la lucha democrática

Foto: Cortesía | Presidencia de México

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García, dio a conocer que mediante el programa de Sembrando Vida, Veracruz ha contribuido con más de 20 millones de árboles de los cuales, 4 millones son de tipo frutal y 16 millones son árboles forestales.

En ese sentido, destacó que lo aplaudible de esta acción gubernamental es que se le da trabajo a la comunidad y sustento además de que se incorpora una actividad que ayuda al medio ambiente.