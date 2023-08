Se han gestionado acciones para mantener becas de posgrado: UV

La Universidad Veracruzana (UV) criticó que el Sistema Nacional de Posgrado (SNP) reclasificó cientos de programas educativos en el país, poniendo en riesgo el financiamiento público para las becas de sus estudiantes al clasificarse como “programas de posgrado no prioritarios”.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios indicó que se han llevado a cabo gestiones permanentes ante autoridades del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

Derivado de ello, se detalló que de las negociaciones directas llevadas a cabo por autoridades de la UV y del Conahcyt, ayer 23 de agosto de 2023, se logró que 70 programas elegibles podrán tener beca para toda su matrícula.

¿Cuántas becas se asignarán?

Ante ello, se dispondrá de 451 becas que serán asignadas a los programas de acuerdo con el orden establecido: primero los de investigación clasificados como categoría 1 y luego los profesionalizantes ubicados en la categoría 3.

Los programas en categoría 1 pasaron de 24 a 25 y dos más están en proceso de análisis, para definir si también pueden ser incorporados en esta categoría, explicó la Universidad.

Asimismo, se detalló que se integraron otros cinco programas a la lista de programas elegibles: la Maestría en Ciencias Alimentarias, la Maestría en Procesos Biológicos, la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, la Maestría en Pedagogía de las Artes y el Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras. Con ello suman 75 los programas elegibles para este semestre.

De la misma forma, se autorizó también abrir la plataforma del SNP para que los cuatro programas que no pudieron cambiar a tiempo la actualización de sus cuotas de recuperación puedan hacerlo en los próximos días.

Adicionalmente, se acordó que, pasado el periodo de asignación de becas para este ciclo, se tendrá la oportunidad de reforzar los Núcleos Académicos Básicos de los programas con los académicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que hará posible que otros 28 programas puedan ser categorizados como elegibles y con ello tener becas durante el ciclo que comenzará en febrero próximo.

La UV recordó que hace tres semanas el Conahcyt le informó a la máxima casa de estudios que sólo 27 de sus 133 programas educativos registrados en el SNP eran elegibles para becas, “a partir de ese momento, la institución inició un intenso proceso de gestión y negociación con las autoridades de ese organismo”.

Para el ciclo escolar que iniciará los próximos días, 47 programas absorberán las 451 becas disponibles de los 81 programas que convocaron en febrero pasado; 21 programas adscritos al SNP no tendrán becas este semestre, algunos de ellos por no cumplir con el número de académicos adscritos al SNI que ahora son requeridos; otros porque aparecen en la relación de programas no prioritarios (ocho) y los restantes aún no cuentan con registro en el SNP.

“Son muchos, pero bastante menos de la situación imperante hace apenas dos semanas. La Universidad Veracruzana seguirá realizando gestiones para que más programas sean reclasificados y los estudiantes puedan obtener su beca”, agregó la Universidad.