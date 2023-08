"No queremos esos libros": protestan madres y padres en foro de la SEV

Veracruz, Ver.- Al grito de “No queremos esos libros” madres y padres de familia inconformes con los contenidos de los libros de texto gratuitos irrumpieron en el foro de consulta que realizaron autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz en las instalaciones de la Secundaria Técnica número 26 de la ciudad de Veracruz.

Mientras se realizaba el evento para analizar el contenido de los libros, un grupo de padres se presentó en las instalaciones para manifestar su inconformidad por los temas que se abordan que van dirigidos a la identidad de género.

El evento inició sobre las 9:00 de la mañana y fue encabezado por la subsecretaría de Educación Básica Maritza Rodríguez Aguilar y mientras se exponían los supuestos beneficios de este modelo educativo, los padres cuestionaron si era necesario implementar temas que podrían confundir a la niñez.

“No nos quieran dar atole con el dedo, no queremos esos libros, están llenos de ideología de género, feminismo; no señores, la educación debe ser laica, no se debe meter ninguna ideologías”, fue lo expresado por el grupo de inconformes.

Previamente las autoridades habían entregado algunos libros a las personas que acudieron al foro y dichas publicaciones quedaron en el suelo como protesta.

Cabe destacar que desde la mañana se había anunciado sobre la protesta sin embargo se había dado a conocer que los padres inconformes habían accedido al diálogo pero al final terminaron por reventar la reunión.

Después del altercado, las personas abandonaron las instalaciones. Se ha informado que la SEV continuará con los diálogos y el próximo se realizará este viernes 25 de agosto en las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte.