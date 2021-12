Conoce los riesgos por la enfermedad de Chagas

Durante la crisis sanitaria por Covid-19 ha habido un retroceso en la búsqueda intencionada y diagnóstico de la enfermedad de Chagas en Veracruz y en el país, a pesar de que el estado y Oaxaca compiten por el primer lugar con más casos, revelan académicos de la Universidad Veracruzana.

En entrevista, la doctora Carolina Barrientos apunta que algunos de los programas de diagnóstico a nivel estatal y federal están detenidos porque para la asignación de presupuestos la prioridad es el Covid-19.

“No se le da importancia debida aun cuando antes el mal de Chagas era exclusivo de la costa y ahora está presente también en tierra fría. En los últimos años se ha extendido más del doble”, evidencia el maestro Pablo Zavaleta Zendejas.

A partir de su experiencia, comparte que en la Facultad de Enfermería forman a los estudiantes en el primer nivel de atención en los centros de salud, pero durante el último año y siete meses estos lugares estuvieron cerrados para proteger al personal.

Aunado a lo anterior, lamenta la pérdida de tiempo en trámites burocráticos, pues —dice— el laboratorio estatal tiene que hacer hasta tres pruebas confirmatorias para enfermedad de Chagas y mandar una prueba más a México en una segunda muestra para que pueda ser confirmatoria.

“Gracias a México, la enfermedad de Chagas empezó a tener una relevancia en el mundo, pero ahora se está quedando atrás en la búsqueda activa”, manifiesta la doctora Paloma Merino Amador, de la Escuela Complutense Latinoamericana.

TRANSMISIÓN

En su estancia en Xalapa con motivo del curso “Medicina Tropical y enfermedades infecciosas transmisibles: una perspectiva global”, el doctor español Fernando González Romo ahondó en la trascendencia internacional.

Recordó que Chagas es vectorial, transmitida por la chinche —besucona—, principal pero no único mecanismo de transmisión de una enfermedad crónica, pues una vez que se adquiere el parásito, se queda viviendo en los tejidos durante cinco, diez o hasta veinte años.

Puntualiza que es un problema de orden mundial, pues las personas infectadas pueden moverse a cualquier latitud y transmitirla por transfusiones sanguíneas o trasplante de órganos.

Desde la Escuela Complutense Latinoamericana, explica que estudian la transmisión congénita, pues la madre la puede pasar a su hijo a través de la placenta.

Señala que no se debe olvidar el tema de los programas educacionales para evitar la estigmatización, pues a muchas personas se les tienen que hacer informes para decirles a sus patrones que Chagas no es contagiosa.

Con respecto a la declaración del subsecretario Hugo López Gatell de que en México no hay esta enfermedad, la doctora Yolanda Rodríguez sentencia: “Lo que no hay es una búsqueda intencionada porque los médicos no están capacitados para un diagnóstico de Chagas”.

La maestra Elvira Idalia Hernández Cuevas evidencia que esto hace que la enfermedad se pueda confundir con otro tipo de padecimientos cardíacos, pero si hay una búsqueda intencionada de la autoridad de salud, sí hay muchas personas con Chagas.

Considera que si una persona fallece por muerte súbita y se cree que es un infarto, se debe hacer autopsia para saber qué provocó ese deceso: “Si hay una búsqueda intencionada sí podemos encontrar de dos a cuatro millones de personas ya infectadas y otro tanto, mucho más, en posibilidad de infectarse”.

La académica destaca que la chinche no es prioritaria de una zona geográfica sino que está extendida en todo el territorio mexicano. Hay 31 especies que son totalmente desconocidas.

Aunque en Veracruz las autoridades sí muestran un poco más de compromiso, la realidad es que como Chagas está en el paquete de enfermedades transmitidas por vector, si se dispara otra, la de Chagas va a ir siempre rezagada, detalla.

Finalmente, Pablo Zavaleta Zendejas da a conocer que está la iniciativa de incluir el estudio de esta enfermedad como experiencia educativa y ver qué Facultad de la Universidad Veracruzana puede ofertarla, así como determinar cuántos créditos le otorgará para que al estudiante le llame la atención.

El objetivo es ampliar el conocimiento sobre una enfermedad que se ha extendido a todos los sectores de la población