Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa pide a AMLO dejar de criticar al sector

Xalapa, Ver.-Es un grave error del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el estarse quejando de los empresarios a cada rato, “porque somos los que generamos empleo arriesgando nuestro patrimonio, somos los que pagamos seguridad social y los impuestos con los que funciona el gobierno”, expuso el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEMX), Fernando Arana Watty.

La realidad, expone, es que si bien puede haber empresarios que abusen, que no sean derechos al 100 por ciento y “que hagan transas”, pero son los mínimos y son a los que se les debe aplicar la ley y decirse quiénes son, “pero todas las afirmaciones son solo de lengua para afuera”.

Arana Watty destaca que aunque se les critica mucho a los empresarios, no se ve ningún ejemplo claro de que se haya incurrido en casos de corrupción o de todo lo que se acusa. “No vemos una investigación o un resultado de ella", dijo.

Por ello, lamenta que todos los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador busquen solo dividir a la sociedad.

Jóvenes no se comprometen en sus empleos: empresario

Por otra parte, el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa dio a conocer que se ha detectado que hay una falta de seriedad a las cuestiones laborales por parte de jóvenes. Indicó que en muchos casos andan “de empleo en empleo y no logran la estabilidad“ y cuando quieran darle seriedad ya no será tan fácil cambiar su destino.

“Puedo ver en la parte laboral que los jóvenes no le dan importancia al trabajo, no llegan puntuales y no cumplen cabalmente, porque no confían en su empleo, ¿qué pasará con esta juventud?”.

El tema, dijo, es que la población tiene que empezar a trabajar a cierta edad, para poder aspirar a una jubilación digna y destacó que si estos creen que están abusando de ellos deben buscar otra alternativa laboral. “Pero puedo asegurar que el 90 por ciento de los patrones son personas que están preocupadas por lograr una empresa productiva y tener bien a su gente”.

El empresario Fernando Arana remarcó que ya pasó el tiempo en México del maltrato laboral o cuando había jornadas laborales poco legales. “Ahora los empresarios buscan pagar bien a sus empleados para que sean más productivos”, concluyó.