Con donaciones de creyentes, avanza la construcción del primer templo satánico en Catemaco

Boca del Río, Ver.- Se avanza la construcción del primer templo satánico en Catemaco, reporta Enrique Marthen Berdón, brujo Mayor de aquella localidad.

El entrevistado reconoce que la Iglesia católica buscó evitar que el proyecto se concrete, sin embargo, continúa adelante.

Afirma que busca contar con un espacio para que las personas que reciben beneficios puedan rendirle tributo a Lucifer.

Se buscó erigir este inmueble en aquella ciudad, porque es cuna del misticismo y de la magia.

“En todo el mundo donde andes e incluso en otros países, he ido a Colombia y a Estados Unidos cuando me dicen de dónde eres y contesto que de Catemaco, inmediatamente piensan brujo y te identifican y porque no hacerla ahí en honor de ese personaje que lo ha satanizado y que dice que es el ser más perverso, cuando su única culpa es darnos libre albedrío”.

Detalla que aunque hay agrupaciones y cultos en honor a lucifer, señala que en México no existe una iglesia como tal, de ahí que se convertiría en la primera en el país.

El entrevistado afirma que con las donaciones de los creyentes ha ido avanzado la construcción del templo en honor al rey de las tinieblas.

¿Cuándo podría quedar listo el primer templo satánico en Catemaco?

Estima que en 2023 pueda quedar lista dicho templo y en marzo próximo realizar, la primera misa en honor a lucifer en ese lugar, aunque la obra no esté terminada.

"Ahorita estamos en los cimientos, mide 20 por 20 y tiene un semicírculo de 8 metro y otro semicírculo de 6 metros, entonces si será grande y se pretende que al interior albergue alrededor de 400 personas y para la edificación las personas han respondido bastante. Conforme van donando voy avanzando. Se terminará en 2023", confía.

Enrique Marthen Berdón, admite que por esta situación esperan que el próximo año sea mayor el número de creyentes que acudan a la celebración del primer viernes de marzo.

Espera que de 300 seguidores que acuden en promedio a la misa negra a Catemaco aumente hasta mil 200 personas.