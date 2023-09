Quiere Coparmex debates de aspirantes a gobierno con ciudadanos

Promover el voto y realizar debates ciudadanos con los candidatos a la gubernatura de Veracruz serán algunas de las tareas que se plantea la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Xalapa), explica el presidente de este organismo Juan Carlos Díaz Morante.

Recalca que la Coparmex es un organismo altamente político pero totalmente apartidista. “No estamos a favor ni en contra de ningún partido político, estamos a favor de que las leyes se cumplan y en pro de un mejor país y Veracruz, no tenemos colores porque si le va bien al gobierno le va bien a los empresarios y a la población”.

¿Cuál es la prioridad a corto plazo?

La prioridad durante los próximos meses, dice, es promover que todos los ciudadanos salgan a votar y que quienes participen como candidatos se comprometan a atacar el creciente incremento en el delito de los ataques cibernéticos y robo de identidad, “que desde el año 2018 se ha elevado 97 por ciento”.

El problema es grave dado que hay muchas cuentas empresariales que son hackeadas para robar sus recursos. Se están robando identidades de las personas físicas sacando préstamos y eso es lo que más preocupa al sector empresarial veracruzano.

Desde Coparmex-Xalapa como a nivel nacional se les ha pedido a los legisladores que elaboren leyes que castiguen este tipo de delitos porque muchas veces las fiscalías no pueden proceder de manera adecuada porque no hay el suficiente rigor en las leyes para detener estos delitos. “Prácticamente no tienen más de 15 años y por eso no saben cómo castigarlos, esa es una de las preocupaciones más fuertes y en las que se insistirá con los próximos candidatos de los distintos partidos”.

Ese es el tema que más preocupa en este momento en la Coparmex y en el que se insistirá para que se tomen medidas y se ataque con el fin de combatirlo.

¿Se invitará a candidatos y candidatas al diálogo?

Del proceso electoral, Juan Carlos Díaz Morante expresa que esperan que sea una jornada pacífica como debe de ser. “Como Coparmex por ahí de marzo estaremos realizando debates ciudadanos, a los que se invitarán a los que sean los candidatos a la gubernatura de Veracruz, se llamará a participar a asociaciones civiles y ciudadanas para debatir y escuchar propuestas de distintas voces".

Remarca que como sector empresarial insistirán en campañas a nivel estatal y nacional para que la población acuda a actualizar su credencial de elector. En insistir para que los jóvenes participen en esta elección que será la más grande de la historia, en la que se elegirá a diputados, distintos gobernadores y al presidente.

Dice que lo primero es recordar a la ciudadanía que actualice su credencial y participe y salga a votar.

Díaz Morante señala que se les pide a los partidos políticos que sean respetuosos que realicen procesos internos como marca la ley. Esperamos que los tiempos electorales se cumplan como lo dictan las leyes del Instituto Nacional Electoral (INE) eso es lo más importante.

Recordó que la Coparmex es un organismo altamente político pero totalmente apartidista, “no estamos a favor ni en contra de cualquier partido y seguirá con la campaña: Participo, voto y exijo. “Es necesario votar por quien pensemos que nos puede dar un mejor futuro porque es lo más importante”.