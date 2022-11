Coparmex pide defender al INE; "reforma electoral es un riesgo"

Veracruz, Ver.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Aja Cantero alertó del riesgo que representa la reforma electoral presentada por el ejecutivo al señalar que de manera tramposa se busca quitar autonomía a órganos como el INE y el Tribunal Electoral.

En entrevista declara que ambos organismos permiten que el voto de la ciudadanía se respete de lo contrario se estaría regresando a los tiempos cuando se elegían a presidentes, diputados y senadores detrás de un escritorio en palacio nacional.

Te puede interesar: Anuncian manifestaciones en defensa del INE desde Veracruz

¿Por qué consideran que la reforma electoral es un riesgo?

Afirma que la reforma es un riesgo, porque busca quitar autonomía a los órganos autónomos.

Local Mantienen la convocatoria para marcha en la defensa del INE; conoce el recorrido

En ese sentido menciona que aunque desde el gobierno federal se ha asegurado que la reforma es para mejorar, solo es una trampa.

“Quitarle recursos a una institución no es mejorarla, las trampas no deben ser para los ciudadanos, necesitamos no caer en la ingenuidad y salir a defender lo que es nuestro”, argumenta.

Destaca que como empresarios se están sumando a las movilizaciones que se han convocado para defender la autonomía del INE y respaldar lo que se construyó en conjunto como mexicanos.

“Hacemos el llamado a las fuerzas políticas para que defiendan un instituto de la ciudadanía, que antepongan a México ante cualquier interés personal, gremial o de grupo, queremos verlos en las marchas".

Destaca que en estos momentos el INE está recibiendo reconocimientos en el mundo.

“Lo que queremos es que más allá de las diferencias que podamos tener, preservemos lo que hemos hecho bien, en estos momentos el INE está siendo reconocido a nivel internacional por ser un organismo autónomo, confiable y con prácticas que están copiando otros países cuyas democracias están pasando por lo que pasó México hace muchos años”, expresa.