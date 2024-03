Por falta de industria, Xalapa ha tenido salarios por debajo de la media nacional: Coparmex

Xalapa, Ver.- La capital veracruzana es una ciudad que se ha acostumbrado a salarios por debajo de la media nacional, porque al no fomentarse la llegada de industrias y depender del sector servicios, educativo y gubernamental, las percepciones no son altas, expone el empresario Juan Carlos Díaz Morante, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Xalapa).

Aseguró que en la zona hay oferta de trabajo, pero las personas se conforman con lo que reciben de los programas sociales y no quieren trabajar formalmente. Además de que numerosos jóvenes migran a otras entidades con mayor desarrollo industrial o a Estados Unidos en busca de ingresos más elevados.

Cuando se trata de salarios, comenta que no se puede perder de vista que la capital basa mayoritariamente su actividad en el sector servicios, entonces hay muchos restaurantes y bares, también existen ofertas laborales en peluquerías y salones de belleza.

Eso muestra que no hay industria, por lo que los salarios no son altos. “Muchos viven de la burocracia y la Universidad Veracruzana, además de escuelas privadas, pero en Xalapa no se ha fomentado la llegada de empresas como sucedió en Querétaro”.

Díaz Morante señala que Xalapa y el resto del estado debería apostarle al nearshoring y al Corredor Transístmico para empezar a capacitar y apoyar a las empresas y universidades locales para que puedan entrar a estos programas económicos.

“Realmente Xalapa es una ciudad que no puede otorgar mayores salarios porque vive netamente del sector servicios y no te da mayores ingresos”.

¿Qué opina el empresario del comercio informal en las calles de Xalapa?

Díaz Morante expone que una gran parte de la población se ha acostumbrado al pago de las ayudas sociales y, por ello, no quieren trabajar en empresas donde no les pagan más y eso genera conformismo.

Resalta que hay un déficit de trabajadores porque se van al norte del país en busca de mejores ingresos y la migración para Estados Unidos sigue afectando el mercado laboral.

El empresario, explica que en el caso de las empresas formales todas tienen como base el salario mínimo, ninguna paga menos. El problema, asegura, es con las informales que no pagan prestaciones ni lo correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social.

“El problema es la informalidad, porque ellos a veces no pagan ni el mínimo. La situación es grave porque la informalidad se eleva y con ello, el empleo informal con salarios más bajos para los veracruzanos”, concluyó.