Coronavirus, en aumento en Xalapa; población no toma medidas sanitarias

Xalapa, Ver.- El regidor Juan Gabriel Fernández Garibay, titular de la Comisión de Desarrollo Económico y Seguridad del ayuntamiento, pidió prudencia a los xalapeños para disminuir los contagios por coronavirus, tras señalar que a pesar de la cuarentena la actividad en las calles "es como si no pasara nada" y que aparentemente las autoridades han sido rebasadas.

En entrevista, citó que una cosa es que se pelee por reactivar y conservar empleos y la otra es salir a las calles sin motivo y sin control alguno.

Regidor Juan Gabriel Fernández Garibay | Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

Advirtió que se han comenzado escuchar cada vez más casos cercanos y que ante ello hay quienes empiezan abrir los ojos, por lo que reiteró que se necesita prudencia para evitar que las estadísticas sigan al alza y se salgan de control de manera impresionante.

Desde el inicio de la pandemia, abundó, se donaron más de 10 mil cubrebocas al sector informal, sin embargo, dijo que a causa de la movilidad pareciera que en Xalapa no hay coronavirus, pues hay mucha gente que no los usa y comercios no esenciales que funcionan, a pesar de las restricciones o recomendaciones sanitarias.

Desde su punto de vista, dijo que es necesario replantear la situación y tener la cabeza fría y la inteligencia para combatir la pandemia; "si no se tiene que salir de casa, pues que no se salga y sigamos consumiendo lo local para conservar empleos, pero seamos responsables, pues se trata de un virus de alto contagio que puede evitarse con el lavado de manos y con el uso de cubrebocas".

Señaló que solicitó a la dirección de Registro Civil las estadísticas de personas fallecidas por coronavirus y por neumonía atípica para dar a conocer los números a los xalapeños y de esa manera "abrirles los ojos" de lo que prevalece.

También sostuvo que recientemente se ha tenido un aumento de robos en viviendas de la colonia de la periferia, además de que se ha detectado que delincuentes hacen uso de la tecnología para llevar a cabo los hurtos.