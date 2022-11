Covid y migración, principales causas de orfandad en menores; ¿cómo apoyarlos?

Veracruz, Ver.- Se calcula que en nuestro país alrededor de 178 mil niños perdieron a sus padres a consecuencia de la pandemia del Covid-19 y la migración, reporta Génesis Galicia, presidente de la Asociación Civil “Distinguir”.

Agrega además que hay al menos 275 mil pequeños que perdieron a sus tutores o cuidadores más cercanos quienes se hacían responsables de los mismos, sin embargo, ahora quedaron en desamparo o huérfanos.

Entre ambos universos, el DIF nacional ha ubicado al menos a 18 niños que se encontraban en esta problemática, sin embargo, hay casos en los cuales las autoridades no han podido tomar cartas en el asunto.

En el estado de Veracruz se desconoce la estadística real de la situación, pues no la hay y es por ello que piden el apoyo de organismos de estadísticas para que se pueda conocer y atender la problemática.

“Lo que sí sabemos es que en Veracruz, muchos niños quedaron en abandono por la pérdida de padres migrantes. Hay muchos niños que están siendo asistidos en el DIF estatal e instancias locales, porque perdieron a sus padres por Covid o porque se perdieron”, dice.

Por ello por tercer año consecutivo se suman a esta conmemoración en el estado de Veracruz y esta ocasión organizaron una colecta de víveres para los niños en abandonó y orfandad.

Los donativos se entregarán a Casas Hogares, Ejército de Salvación y DIF Estatal.

Se trata de una colecta de víveres no perecederos que estará todo el mes, pero se tendrá tres centros de acopio: en Veracruz-Boca del Río, Acayucan y Minatitlán.

La colecta de víveres para menores en abandonó y orfandad se realizará en Veracruz-Boca del Río, Acayucan y Minatitlán | Foto: Pixabay

¿Cuáles son las sedes de la colecta de víveres para menores abandonados en Veracruz?

La colecta inició desde el 1 de noviembre y concluirá el día 30 de noviembre.

En Acayucan será en el Hotel Joalicia el 13 de noviembre de 9 am a 5:30 pm; en Veracruz-Boca del Río el 27 de noviembre de 9 am a 2 pm en el Zócalo de Veracruz (junto a la Catedral) y en Minatitlán el domingo 4 de diciembre de 9 am a 5 pm en el Kiosko de la Plaza del Músico.

Finalmente considera que falta defender la infancia, promover acciones preventivas y restaurativas a fin de protegerlos de trata, abusos, descuidos, entre otros.